同事抱屈：檢ㄟ叫人 誰敢不去

花蓮警分局偵查佐邱東正。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導
玉里警分局偵查隊小隊長林峴民。（許家寧翻攝）

陪同檢察官林俊佑赴幼兒園「公審」幼兒的花蓮警分局偵查佐邱東正、玉里警分局偵查隊小隊長林峴民各被記小過1支、管制升遷3年，同事間意見兩極，有人抱屈說：「檢察官打來叫人，誰敢不去？」但也有人直言：「明確違法的事，警方沒有配合的義務」，2人不該明知違法還前往，應斷然拒絕。

邱東正、林峴民今年皆40餘歲，從警超過20年，長期從事刑警工作，任內雖無重大功績，但也沒有出過大包。據悉，林峴民7年前升任刑事小隊長，邱東正年初甫考取偵查佐，2人升官速度都不算快，但因平常辦案需要，得經常與檢察官打交道，所以才會跟林俊佑有私交，也因此2人雖然6月28日皆休假，仍答應陪同林俊佑前往幼兒園。

有員警私下批評，警察雖接受檢察官指揮，但明確違法的事，員警仍應該拒絕配合，且這次事件是檢察官「懷疑」女兒被霸凌，「自辦私案」已明顯違法，不符利益迴避原則，且沒有指揮書了解案由、偵辦原因不明，僅為了不想得罪檢察官，賠上前途很不划算，「只能說2人法治觀念太薄弱」，竟然自甘為檢察官處理家務事。

不過，也有同事忍不住為2人抱屈，認為檢察官平日指揮辦案，基層員警於公於私都很難拒絕，林峴民當時也曾建議林檢循「合法流程」，先透過妻子報案，再由轄區警員調閱監視器，但林檢不聽勸，堅持自己處理，2人只能配同前往，事後被依共犯論處，雖獲緩起訴，但行政處分各記1支小過，也只能自認倒楣吞下肚。

(中國時報)

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