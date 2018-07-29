電動自行車納管 租賃業叫苦

電動自行車便宜又不需考駕照，使用者越來越多，事故傷亡數字也年年攀升，圖為直營店展示的各式電動自行車。（季志翔攝）

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中國時報
／綜合報導

不用駕照就能騎的電動自行車在觀光勝地頗為盛行，如今傳出交通部有意納管，台中后豐鐵馬道、屏東墾丁租賃業者哀鴻遍野，認為一旦嚴格設限，根本沒人要租，等於毀了租車業生計；也有國外遊客表示，若沒駕照就不能騎，來台旅遊交通會很不方便。

恆春郭姓租賃業者坦言，電動自行車若嚴格納管，「租車生意幾乎全趴了！」他表示，租借電動自行車的遊客主要來自港澳、大陸及其他外籍旅客，台灣不承認他國駕照，遊客才選擇速度較慢的電動自行車，有駕照者直接租一般機車就好，「怎麼可能來租這個？」

取締違法減少車禍

恆春警分局分析，電動自行車車禍案件肇事原因多為雙載、併行及車速過快，其中車速過快是主因，部分業者將原時速最快僅25公里的電動自行車，改裝成可達4、50公里，迎合消費者的喜好。

郭姓業者強調，造成事故主因來自業者改裝，建議先從取締違法開始，相信車禍數字就能下降，直接下重手恐不只影響觀光產業，連帶生產的上游廠商都一起遭殃。

香港陳姓遊客說，多年前來墾丁玩也是租電動自行車代步，方便而且價格合理，如果沒有駕照就無法租用，不但無法隨心所欲旅行，若改採包車或搭公車，不是傷荷包就是浪費時間，真的很不方便。

加強輔導取代納管

在后豐鐵馬道經營電動自行車出租的林金聰表示，后豐鐵馬道、東豐綠廊屬封閉型道路，大多是國內外觀光客前來遊憩，一般車速都不快，鮮少發生碰撞意外；「是使用者有問題，不是工具出問題！」林金聰說，外籍移工可能對台灣交通法規、號誌及標線等規定比較不了解，才會亂騎，應透過雇主輔導，讓他們遵循台灣法令，而不是直接將電動自行車全面納管，政府要殺雞儆猴，應針對主要亂源外籍移工加以整頓，「為什麼要拖我們下水？」

不應拿產業當祭品

林金聰說，他支持無論騎乘任何車輛都要戴安全帽，納入強制險，對騎士、行人都有保障，但若納管需要發放牌證，會增加購車及維護成本，而規定老幼必須持有駕照才能租用騎乘，設限未免過於嚴格，肯定沒有任何一家能夠通過，絕對會毀掉整個自行車出租產業。

(中國時報)

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