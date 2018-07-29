新聞透視－立委怠惰修法 改裝車有恃無恐

2018年07月29日 04:10 中國時報 陳祐誠

交通部賦予電動自行車較寬鬆的管制，卻因民眾與業者打破規範，美意成了道路安全威脅，近年開始讓各界呼籲納管電動自行車。然而，立委們不重視，相關法規原地踏步，政府雙手一攤，任由死傷數字繼續攀高。

電動自行車不必掛牌、不用考照，是因為速限最高25公里，若小心騎駛，對使用者或路人造成的傷害有限。偏偏許多民眾與廠商不自律，車輛改裝風氣盛行，馬路上不難看到電動自行車呼嘯超車的模樣，甚至無視紅燈穿越路口，再加上不戴安全帽的行為，被其他駕駛譏為「移動神主牌」。

曾有國際組織研究，行人、自行車或機車時速30公里發生碰撞時，人員死亡率為10％，碰撞速度提升至50公里時，人員死亡率將飆升到80％；當行車速度增加5％，受傷事故件數將增加近10％，且增加死亡事故件數20％。這項數據，也是交通部近年試圖說服地方政府，在住宅區、校園周圍道路限速30公里的主因。

速度是讓電動自行車變危險的關鍵，改裝後的電動自行車明顯不符合「慢車」的標準，且電動自行車不准雙載，市面上販售有後座的款式，要不是沒送審驗，就是經銷商自行改裝，現行法規只針對製造商，沒辦法罰到網路賣家，這些都要靠修法去改變。

交通部並非沒有動作，電動自行車騎士強制戴安全帽的規定，2016年7月1日起就已實施，而這項規定卻沒有罰則來支持，民眾有恃無恐，戴安全帽的風氣一直無法培養起來。1年多前雖有立委提案增加罰則，但案子至今還躺在立法院交通委員會。

「道安」並非立竿見影的政績，需要長期的教育改變人民觀念，上任未滿2周的交通部長吳宏謀，既然把道安列為最重要的3個施政方向之一，就該給民眾更安全的交通環境，別又讓電動自行車納管虛度2年。

(中國時報)