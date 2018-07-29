越籍國策顧問 25元改變一生

2018年07月29日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

台灣首位越南籍女國策顧問胡清嫻，28日到移民署分享她來台種種經歷，提及自己「奮發向上」的契機，是剛嫁來台時，曾前往屏東某麵店應徵，不料老闆一聽到她是越配，原本對外公告時薪100元，當場砍成75元，老闆還冷言：「妳們語言不通啊，很多事做起來不方便，要學很久！」又氣又傷心的她當場轉頭走人。

不服氣 當場轉頭走人

胡清嫻說，當時她心裡很不服氣，腦海中浮現一個想法，想讓台灣人了解，她們只是語言、文化有差異而已，能力、態度其實跟大家都一樣，因此她這幾年致力於多元融合，也不斷勉勵同鄉的姊妹，要努力學中文、學相處，將心比心，就會成為真正的一家人。

嫁來台灣12年的胡清嫻，和先生育有兩子，本只是家庭主婦，因家人支持加上自己的熱誠，努力學習國、台語和各種技能，陸續考取中餐、司法通譯、新移民講師等證照，常替外配發聲，因在地方表現傑出，去年1月獲聘為國策顧問。

要爭氣 終於出人頭地

胡這幾年投身公共事務，協助移民署處理外配家暴、逃逸移工、人口販運等個案。她也常在社區、學校推廣新住民文化，也鼓勵外配們走出家庭，與社會積極互動，促進語言聽說能力。

談到砍薪水事件，胡感觸良多，當時老闆一聽她剛嫁過來，時薪馬上現砍25元，還嫌她國、台語都聽不太懂，很可能有消費糾紛，到時損失店家也要吸收，「反正就很麻煩，都要再學再教！」她回憶當時真的很傻眼，但也決定掉頭離開，心裡告訴自己一定要更努力，遲早讓大家看見她的能力。

胡清嫻近期也獲得近百萬元的KEEP WALKING夢想資助計畫，今年預計進行600場多元文化講堂，目前已完成400多場，還要出版1本三國語言的多元文化繪本，繼續朝自己的夢想大步邁進。

(中國時報)