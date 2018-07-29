機師喊罷工 華航、長榮盼理性協商

2018年07月29日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

由中華航空、長榮航空機師組成的桃園市機師職業工會，7月16日發起罷工投票，27日宣稱投票率過半，幾已取得罷工權，引起社會重視。華航昨表示，希望工會不要以罷工要脅資方全盤同意訴求；長榮也說，盼工會保持理性完成協商。

華航聲明指出，公司派遣機師，一向嚴格遵守民航法規，符合世界標準，勞動條件更遠優於絕大多數勞工，過勞、危害飛安等議題已不存在。機師工會要求惡劣天候或特殊機場另給加給，明顯是聚焦於待遇及福利，與過勞或飛安訴求相去甚遠。

有關薪資及飛時計算部分，華航指出，在工會2015年要求下，雙方經冗長討論後達成共識，共同簽署協議。但工會這次卻違反當初協議，以此做罷工訴求，希望工會不要動輒以罷工要挾資方全盤同意所有要求，期盼勞方嚴肅看待航空產業的公共性與社會責任，雙方透過理性談判尋求共識。

長榮也呼籲機師工會保持理性，並希望雙方仍能透過協商解決爭端，以避免造成社會衝擊與影響大眾空中交通運輸。

長榮指出，目前機師總人數將近1300人，其中包含本國籍近1000名、外國籍約300名，所有航班均遵照相關法規派遣飛行員，無飛安顧慮或過勞的情況。在飛安相關議題上，長榮現行作法與機師工會的訴求接近，願意由負責專業技術與飛安管理的資深機師群，邀請民航局、勞動部代表參與，和機師工會共同進一步討論，若工會願意繼續協商，應可很快取得具體結論。

至於休假、日支費率調整等議題，長榮認為，現行的休假配套措施除法令保障的115至117天外，特休由第一年22天逐年累計至最高42天，並提供每年含飛行加給的全薪病假30天，已是民航界最優的休假制度之一，不該挑個別項目出來比較。

(中國時報)