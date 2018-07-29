強迫上食農課 教師拒入座

食農教育將透過立法，要求公教人員上課，引起教師反彈。圖為台中鎮平國小自種雜糧豐收的情景。（全教總提供）

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中國時報
／台北報導

繼性平教育、環境教育後，食農教育及勞動教育未來也將透過立法，強制要求公教機關人員每年上4小時課程。對此，教師們快抓狂，他們認為「學校教育不該是政策失靈的遮羞布」、「別把學校當成是各部會展現業績的秀場」，要求停止這樣的立法方式。

農委會最近在網路上預告將推動《食農教育法》立法，草案第十七條：「各級政府機關、行政法人、公立各級學校、公營事業機構及政府捐助基金累計超過25％之財團法人，其所屬人員應每年完成4小時以上的食農教育課程。」

這法令強制規定老師每年要上4小時食農教育課程，高雄市教師職業工會發表「學校教育不應是政策失靈的遮羞布」文章指出，推動食農教育有必要，但這種「強迫式」的法令，是最快速也是最粗糙的一種操作，只是讓早就被迫應付各界需求的校園更加疲於奔命，對推動真正「食農教育」幫助不大。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政也說，現在性平教育、環境教育都已經強迫公教人員每年要上課4小時，接下來食農教育、勞動教育的立法也擬跟進，老師一年共要上16小時相關課程，他們難認同。

「中小學成為各部會展現業績的秀場，最後就會以『上有政策，下有對策』的態度面對。」張旭政舉例，現在許多學校將老師必須完成的環境教育和自強活動結合，大家找個地方簽到、拍照、上課，將經費消耗完了，敷衍了事。

張旭政表示，政府要推動某種理念，可透過行政命令，以2、3年時間鼓勵老師去研習，讓他們具有基本觀念就好；在法律強制規定，但每年研習內容差不多，最後台下就是一片改作業、滑手機的狀況，少有人在聽課，有何意義？

在中央部會服務的黃小姐說，平時工作很忙，研習讓她可補充一些知識，但用法律強迫每個人去做，不一定有效果，以鼓勵方式來推動比較好。

教育部次長林騰蛟回應，不管是環境教育或是食農教育的課程，如果老師沒意願參與，或是上課時心不在焉，效果都不會好。未來相關法令立法時，教育部會表達立場，不要強制規定老師上課，而是提供資源鼓勵他們自動去增能。

(中國時報)

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