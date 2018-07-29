民間早已深耕 官員還在織夢

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中國時報
／台北報導

「食農教育」在民間早就做得如火如荼！全國教師工會總聯合會推動「咱糧學堂」活動，7年多年來已累積892所學校師生參與；象爸李孟發在學校推動「象農夫社團」，他發現，都會區愈是菁英的家長，愈希望透過食農教育加強孩子的生活能力。

過去台灣頻傳食安事件，民間因此自發性推動「食農教育」，藉著從教育扎根，讓學生親近土地並吃得安全。不過，現在農委會推動《食農教育法》立法，反而引起反彈。

全教總與喜願共和國從2011年起堆動「咱糧學堂」活動，提供小麥、大豆、芝麻及蕎麥的種子，由老師帶領學生，親手種植及收成，並將實作過程融入教學，從第一年僅有39校參加，到今年高達261校，7年多來累積892校參與。

全教總專業發展中心副執行長、中和國中老師殷童娟表示，她曾在學校帶領學生種小麥，但同校地理老師不相信台灣有小麥，因為地理課本上說「小麥是大陸長江以北的作物」，當小麥長起來後，地理老師特地帶學生來看，見證書本和實際間的差異。

殷童娟說，過去這些年來，全教總免費提供給老師種子，沒有要他們回饋一篇報告或照片，就這樣自發性的發展「食農教育」，有學生表示以前出去就是純玩或吃，現在則會觀察農作物生長情形，更關心土地。

「綠島大象」爸爸李孟發則在各縣市學校成立「象農夫社團」，並以協作教師身分幫助學校將食農教育融入課程，他認為，這些年來，老師帶學生從種菜到烹飪，都有所成長。他同時發現，都會區不少菁英家長不僅要小孩子會讀書，也要他們參與更多食農教育培養生活能力，不要成為生活白癡。

(中國時報)

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