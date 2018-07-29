托育補助 愈早簽約愈早領到

2018年07月29日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

政府新育兒、托育補助8月1日上路，但傳出迄今未有保母及私托中心與政府完成簽約，衛福部社家署官員表示，保母及私托中心與政府簽立的行政契約範本，周一即會發給各縣市政府，簽約期程2個月，如果在8月完成簽約，家有0~2歲幼兒家長最快9月10日之前就會收到6000元補助，若遲至9月才簽約，家長會在10月收到8、9月的補助共12000元，如果到9月底仍未完成簽約，則家長只能領到每月2500元的補助，屆時也會一併發給8、9月應領金額共5000元。

社家署副署長祝健芳表示，新制育兒津貼，凡是綜所稅率20％以下、目前沒有領育嬰留職停薪津貼的家庭，不論父母有沒有就業，每個月都可以領2500元。至於新托育補助，只要將0到2歲幼兒送交給與政府簽約的托育單位或保母照顧，每個幼兒、每月可領有6000元補助，中低收入戶家庭8000元，低收入戶家庭則是1萬元；第三胎以上的寶寶，每人每月可多領1000元。而育兒津貼及托育補助，只能擇一申請。

近來不少家長憂心如果孩子的保母或私托中心未與政府簽約，會影響自己領不到補助，祝健芳指出，周一行政契約範本發出後，保母及私托中心的簽約狀況應會明顯增加，各縣市政府也會利用這兩天假日與保母及私托中心辦理說明會；事實上，現在領有證照的保母，一直都在現行居家保母管理機制內，只是與政府多簽一份維持2年的認證的契約，至於相關管理規範跟過去都一樣，並沒有改變。

祝健芳表示，雖然保母及私托中心與政府簽約的時間會影響到父母領到補助的時間，但總金額不受影響，除非最後其決定不簽約，政府只能認定孩子家長僅符合領取育兒津貼的資格，補助金額才會由原先每個月6000元降到2500元；9月底期限一到，各縣市都會盤點，未與政府簽約的保母及私托中心的幼兒資料，即會回到育兒津貼這一邊，所有程序政府都會做好，家長不用做任何事，補助即會經由帳戶匯到手上。

(中國時報)