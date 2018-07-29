60歲享退休 至少要存700萬

2018年07月29日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣進入高齡社會，近來年金改革廣受矚目，民眾對退休理財意識大幅提高；全球人壽表示，若60歲退休活到80歲，想維持現有3萬元生活水準，至少要存700萬元才夠，這還不含潛藏的長照風險，以平均臥床長達8年來算，退休金恐怕要提升至1300萬元，未來生活才能夠安穩。

國泰人壽營業企畫部協理蔡秉杰引用愛因斯坦名言，「複利是宇宙中最強大的力量」，透過時間複利的累積，退休金愈早開始規畫，愈能輕鬆達到退休目標；而存退休金，全球人壽新莊營業處區經理鐘雅慧表示，美金未來仍是強勢貨幣，加上保險的年報酬率較新台幣高、達3.9%，對錙銖必較的上班族來說，以美元買保單較具優勢。

小資族 能月存定額最好

以65歲退休、月領新台幣3萬元目標為例，若選擇保險公司增額利變壽險作為退休規畫的工具，鐘雅慧也表示，30歲男性每月只要投入1萬5000元，65歲即可輕鬆達成；若直到50歲才著手規畫，每月要投入將近4萬元才有機會達成，2者相距甚大；另外，增額利變壽險未來可「分批領年金」、「整筆領」與「部分領」3擇1請領，保險設計彈性又豐富。

上班族 可擇類全委商品

蔡秉杰建議預算有限、剛入職場的小資族，每月至少規畫存1萬元至1.5萬元，透過保險分期繳、不領回的方式，替自己快速累積資產，存入人生第一桶金；對於肩負家庭重擔的上班族，蔡秉杰認為，因收入增加、有一定資產能力，對風險承受度相對較高，不妨可考慮類全委(投資型)商品，不僅有投信代操的專業提高收益率，不幸離開還有身故保障。

屆退族 保證給付最安心

對於即將退休，經濟能力高、準備時間卻所剩無幾的族群，蔡秉杰提醒，資產應避免曝露在過高風險下，選擇有附保證給付的投資型商品較為恰當。

在台灣南部鄉村過退休生活，一碗肉燥飯才20元，新光人壽新營通訊處處長郭惠如表示，700萬元可以過得十分愜意，不過，受到年輕人低薪、政府財政緊縮影響，年輕人願意保險、做退休規畫，7成都是靠50、60歲的媽媽穿針引線，顯示父母對孩子未來退休生活憂心忡忡，即使20多歲的孩子月薪不到3萬元，父母會督促孩子保險規畫、月存1萬元，避免當個月光族。

(中國時報)