退休理財 謹記3心法

富士達保經董事長廖學茂

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中國時報
（本文由富士達保經董事長廖學茂口述，記者洪凱音整理）

台灣人口老化、退休金議題屢屢攻佔媒體版面，重要性、嚴重性可見一斑；最近有本書叫《如果人生有地圖》提及「別忽略人生最重要的部份，要去關注還沒發生的事」，退休理財就是重要而非急迫的事，但一旦發生問題，影響層面就非常廣，對一般民眾來說，退休理財觀念應謹記3個心法「預想未來」、「多管齊下」、「動態平衡」。

「預想未來」是退休規畫第1步驟，規畫要能預視，就是大家常說的先見；我在民國71年、24歲時，花120萬元買下人生第一棟房子，不僅為了成家，也同時預想未來，房價將持續漲，再不買就更買不起了。

去年我到宜蘭買農舍，周末假日與家人享受沒有壓力的田野生活，我預視年紀愈大，反而要住在醫療、交通方便的都會區，鄉村生活的夢想要趁現在實踐，而非退休以後。

另外，退休金來源要「多管齊下」，軍公教年金改革就是最好的例子，當退休族太過仰賴政府為退休金來源時，一旦政府財源緊縮，就會受到衝擊。因此，在規畫退休時，一定要尋求多元支柱，除政府或企業退休福利外，也應該備有存款、保險、基金、股利、分紅、房地產等，多層面的執行與落實才是正解。

「動態平衡」須建立在「預想未來」、「多管齊下」的基礎上，時間累積複利價值固然重要，但定期檢視、適度平衡，才能確保退休執行可長可久；待進入退休生活，仍要定期檢視保險、稅務、投資、退休、遺產規畫等五大面向。

對熟齡的上班族來說，動態平衡還包括自己的身體、經濟狀況，40歲處於三明治族，經常被房貸、學費追著跑，真正落實退休規畫有執行上的困難，假設50歲身體還很健壯，不妨工作再努力打拼、減少不必要開支，替未來退休生活多拚點現金。

(中國時報)

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