抗通膨 利變型終身壽險最夯

2018年07月29日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

油價上漲，原物料價格也蠢蠢欲動，上班族面臨薪水不漲的雙重壓力；新光人壽新營通訊處經理郭惠如表示，近來具「抗通膨」特質的利率變動型終身壽險特別夯，以她個人觀察來看，今年這類保單的銷售狀況比去年成長1倍以上，不僅能因應市場利率調升而提高報酬，還有複利滾存的優勢。

元大人壽商品精算部副總張銘修則分析，高齡化、少子化的衝擊，現代人不可能以「養兒防老」的方式過退休生活，但以保險規畫退休金，仍存有2大風險，第一，年輕時規畫的退休養老金，敵不過通貨膨脹的侵蝕，退休生活可能捉襟見肘、欲振乏力，第二，保險繳費期間最怕遭遇突發事件，更慘的是狀況未達理賠標準，但經濟條件已經改變、無力再繳保費，人生防護網戞然而止。

張銘修表示，市售利變型終身壽險通常涵蓋這2大風險，因而成了近年熱賣的商品；利變型終身壽險顧名思義，是具有壽險保障，又有機會因應市場利率調升而獲得更多回饋金，當保險公司收取保費後，會做適當的投資運用，再依據實際投資及市場狀況，定期公布「宣告利率」；因此，若投資報酬率高於預定利率，保戶通常能額外獲得增值回饋分享金，適合對抗通膨，作長期退休規畫所用。

另外，當客戶因疾病或意外，導致第2級至第8級(視不同保險公司規範)失能，還可豁免保費，讓保障不中斷，退休生活不會因為一時的意外傷害而產生變卦；張銘修表示，為方便民眾投保，元大人壽還設計最高免體檢的額度，如56歲至65歲最高1500萬元、66歲至70歲最高250萬元，減少民眾的投保手續。

(中國時報)