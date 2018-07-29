兩岸租稅協議卡關 台商頭痛

2018年07月29日 04:10 中國時報 林昱均／台北報導

台商要注意了！台版肥咖條款（CRS）預定於108年上路，而大陸6月甫翻修所得稅法，台商只要在大陸地區住滿逾半年即為大陸稅務居民，但在兩岸租稅協議「卡關」下，兩岸稅務資訊無法交換，雙重課稅恐成台商的惡夢，一頭牛可能被剝兩層皮。

財政部公布的「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」（CRS）預定108年上路、109年進行各國租稅資訊交換。而大陸也在今年6月底公布《個人所得稅法修正草案》，未來只要在大陸居住滿183天以上就是大陸的稅務居民，必須面臨課稅問題。

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務主持會計師段士良表示，兩岸租稅協議已簽署，但卡在《兩岸協議監督條例》仍躺在立院，2年來政府遲未推動立法完成三讀，等於大陸與台灣稅務資訊無法交換，讓重複課稅問題無解。財政部曾試算，兩岸租稅協議估計可讓台商年省40億元稅負，另外還有爭端解決機制。

段士良指出，台灣人民在大陸設廠或工作，過去是一次出境30天或一年累計出境滿90天，就不算大陸地區稅務居民，但6月大陸修正所得稅法規定，只要住滿183天以上，就必須在大陸申報納稅；而台灣只要有戶籍就是稅務居民，因此很可能同時符合雙邊條件、皆須申報稅負。

以台商而言，若境外公司有股利所得，且兩岸都執行「個人計算受控外國企業所得適用辦法（CFC）」時，那股利所得就可能被重複課稅，大陸稅率是20％、台灣則是海外所得最低稅負制20％，很可能演變為40％高稅率。

以台幹來說，段士良舉例，倘若在大陸工作，但部分所得在香港領取，其所得未來可能被台灣的財政部獲得資訊，認定是海外所得要課稅，同時也得繳大陸所得，就會有薪資雙重課稅情況。段士良強調，過去我國法院判決大陸所得在台也是納稅範圍。

段士良指出，假使未來台幹或台商在兩岸皆如實申報、並在大陸完稅，拿著稅務憑證跟台灣稅務單位申報，雖然可做抵稅，但企業扣繳部分很難獲得退稅。他表示，目前財政部的認定是民眾在大陸已完稅、退稅由大陸職掌，在台灣只能做抵稅。

勤業眾信會計師林宜信則表示，以財產交易所得而言，台灣人在大陸地區的交易所得仍屬於我國的課稅範圍。不過，受限於租稅資訊未作交換，台灣人在大陸買賣不動產、債券、股票等收入不僅得依法在大陸完稅、也須在台灣申報海外所得繳稅，的確有重複課稅的可能。

(中國時報)