因應肥咖上路 立委促租稅特赦

2018年07月29日 04:11 中國時報 林昱均／台北報導

不少台商為因應肥咖條款（CRS）上路與大陸稅務認定新制，考慮將資金匯回台灣。綠委余宛如認為，現在不讓台商回來，反而影響經濟發展，她將在下會期財委會提案立專法，讓台商海外資金也能鮭魚返鄉。

余宛如指出，專法中將明定，回台的海外資金只要投資於「5+2創新產業」項目，就能依產業類別的不同適用4％、8％、12％優惠稅率。

不過，財政部賦稅署副署長宋秀玲認為，2009年以前台商帶出台灣的本金、個人海外所得、及超過核課期間的資金，依法不能課稅。她因此指出，立專法以單一稅率課稅會有法源疑慮，若單純用「簡化所得」方式，台商若能提出證明的資金不須課稅，無法提出的再列入所得，更能體現租稅公平精神。

安永會計師林志翔則表示，部分海外客戶正觀望財政部的態度，決定是否將資金匯回台灣。他指出，過去台商將錢匯回台灣，國稅局就詢問本金何時匯出台灣、何時投資海外、7年課稅期間過期與否、資金投在哪些產業等？。

而不論是海外債券、股票、企業獲利，台商得耗費大量時間來舉證，林志翔指出，不只台商緊張，國稅局也因稅捐稽徵法審查原則不敢「放水」，因此若能簡化所得認定，對徵納雙方都是好事。

國民黨藉立委曾銘宗則指出，義大利、印尼分別於2004、2005年實施租稅特赦計畫，各獲稅收44億美元（約新台幣1,342億元）、70億美元（約新台幣2,135億元）。他認為，稅務特赦有助稅收並帶動我國經濟，應樂觀看待。

(中國時報)