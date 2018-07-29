零容忍 非法移民的輓歌

2018年07月29日 04:10 中國時報 實習編譯黃怡瑋／綜合報導

非法移民面對美國移民及海關執法局盤查，憂心忡忡。（美聯社）

美國總統川普自參選以來，便積極捍衛美國國土安全。今年4月美國司法部長塞申斯祭出「零容忍」政策（Zero-tolerance Policy），處理移民非法跨越美國邊界的棘手問題。5月塞申斯拍板定案，正式宣告對非法入境者提出刑事訴訟，未成年孩童則交由官方機構收容。消息傳出引起軒然大波，美國各地群起抗議。

每年百萬人嘗試偷渡

按照「零容忍」政策，凡在美墨邊界遭美國移民及海關執法局（ICE）逮捕的非法移民，都一律要依涉嫌刑事犯罪起訴，孩子則依法另行安置。據估計，負責照顧移民孩子的美國衛生及公共服務部每天平均接收250名新孩童。不到6周已累積逾萬名兒童擠進狹小的收容所，被迫與家人分離，被有些人批評為21世紀最不人道的政策。

對於排山倒海而來的批判，美國總統不為所動。他在推特（Twitter）上表示：「就像叫他們滾出我家草皮那樣。我叫他們滾，他們就得滾。」川普更抱怨為了這些移民還要特地立法踢走非法移民。

川普為什麼這麼痛恨美墨邊界的非法移民？除了和川普的美國優先有關，也和支持川普的較低教育水平白種人深感工作權被非法移民侵蝕有關。

美墨兩國雖比鄰而居，但經濟及生活水平相差甚大，許多墨西哥跟中南美洲人對赴美工作趨之若鶩。但從正式管道申請移民之路不好走，要通過多項手續及相當的財力證明才能正式成為美國公民。因此多數中南美洲人選擇用非法移民方式入境美國。據估計每年約有100萬人嘗試偷渡到美國，美國農民中有45％皆為非法移民。

偷渡對於中南美洲人可說是用血換來的不歸路，許多人還未達美墨邊界就被暴徒摧殘到斷手斷腳，甚至命喪途中。一些人攜家帶眷滿懷美麗憧憬，期待為小孩改變命運，卻不知迎接他們的不是富足生活而是妻離子散。

用血淚鋪成的不歸路

他們中有不少人被不肖商人騙去當廉價勞工，天天活在被查獲遞解出境的提心吊膽中。其中一些人找不到工作在現實生活逼迫的情況下，開始涉及販毒、吸毒、走私、賣淫、

搶劫等問題，對美國社會帶來了嚴重的社會隱憂。因此，川普提出要處理美墨邊界問題，興建高牆阻隔，立刻得到大多數美國公民的支持。

「零容忍」政策一執行，雖然可以對非法移民起到殺雞儆猴的效果，但隨之衍生的問題也接踵而來。例如孩子被迫跟父母分開後就很難再團聚，因為家人可能已被送回中南美洲，獨留小孩在美國境內等待爸媽，現代版的人倫悲劇引起全球關注。

(中國時報)