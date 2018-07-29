煎熬4000公里 母女險離散

2018年07月29日 04:10 中國時報 實習編譯黃怡瑋／綜合報導

美國於7月9日承諾將會讓半數5歲以下的孩童回到家長身邊，剩下的小孩會讓其與家人通話。但據《CNN》報導，被迫分離的家長與多天未見的孩子通話過程中，聲聲哽咽，悲淒之情讓人不捨。非法移民雖然違法，但他們歸根到底還是孩子的爸媽。他們獲准通話時心中縱然充滿不安、焦慮和悲傷，但在孩子面前仍力持鎮定，盡量安撫孩子不要害怕。

據報導，7月初有58名孩童終被釋放，得以跟家人團聚。其中一名31歲瓜地馬拉女子葛西雅（Angelica Gonzalez-Garcia）跟8歲女兒分離55天後，才終於重逢。葛西雅在看到孩子的瞬間情不自禁地跪在地上，哭著抱住迎面走來的女兒。脫口的第一句話便是：「媽媽對不起妳，請原諒我留你一個人。拜託妳原諒我，我求求妳原諒我。」葛西雅心碎的話語，讓場邊的律師跟工作人員聽到也忍不住轉頭拭淚。另外，葛西雅也跟小孩說：「孩子不用怕，妳現在安全了。妳回到媽媽身邊了。我好愛妳，我的寶貝。媽媽再也不會離開妳了。再也不會！」

來自瓜地馬拉迪葛西雅跨越4000公里才見到女兒。她表示拘留所人員還曾對她說母親節快樂，但她一點都不快樂，因為女兒隔天就被帶走。葛西雅哭著對女兒說：「妳知道我很愛妳的對吧？」因此母女重逢時，她表示：「我的內心完整了。她就是我的全部，我的生命。」

葛西雅說：「我有一度非常絕望，覺得我們或許再也不會相見了。」跟女兒分開的這幾日，葛西雅每天都跪在地上乞求上帝讓她跟女兒重逢。她日日夜夜等待，覺得時間過的很慢，就像永遠都無法再相見一樣。但幸好上帝垂憐，葛西雅現在一掃陰霾，覺得她是全世界最最幸福的媽媽。

葛西雅因在家鄉慘遭家暴，4月才決定遠走他鄉前往美國尋求發展機會。好不容易到了美國亞利桑那州，她跟女兒便被帶走，與約40名親子關在一間小房間。幾天後，移民局的人便把孩子帶走了。她當時還被告知：「妳們永遠不會再相見了。」她說事發前一天，移民局的人還問她瓜地馬拉有沒有在慶祝母親節。她回答說有，移民局的人隨即祝她母親節快樂。她聽到時，默默把頭低下，因為她不想讓女兒看見她流淚。隔天葛西雅與女兒就被拆散。葛西雅被送去科羅拉多州的拘留所，直到6月19日完成庇護手續才被放出。後來她終於有機會跟失散多天的女兒通話時，她說女兒在電話中很恐慌，因為前幾天被收容所的小孩打到瘀青，讓她十分心疼。

葛西雅母女的遭遇已經算是不幸中的大幸。如今仍有上千個小孩還未能跟家長團聚，其中一些人有可能就此失散不復再見。零容忍政策造成的人倫悲劇，是爸媽跟孩子間一輩子最深的哀痛。

(中國時報)