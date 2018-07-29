收容所千名失依兒 回家無期

2018年07月29日 04:10 中國時報 實習編譯黃怡瑋／綜合報導

美國官方發布的照片顯示，收容在美國衛生及公共服務部的孩子，如同被囚禁在鐵牢中。（美聯社）

執行「零容忍」政策兩個多月後，至今仍有超過千名孩童留在收容所，7月26日才第二波還回小孩。但剩下尚未歸還的孩子，回家的日子遙遙無期。許多人對川普政策感到憤怒和殘忍，力促當局可以早日讓小孩盡快重回父母親身邊。

美國官方發布的照片顯示，收容在美國衛生及公共服務部的孩子，如同被囚禁在鐵牢中。更可以看到孩子大哭，驚慌失措找不到媽媽。但美國聯邦法官則認為歸還計畫已有進展，並樂觀表示相信孩子們很快就能回到父母身邊。法官也說：「我們會列出名單寫下未歸還的孩童名稱，了解其中的緣由，並安排適當日期還回孩子。」

在輿論強大壓力下，川普終於在6月底簽署行政命令，6月25日美國海關與邊境保護局（CBP）局長麥克利南（Kevin McAleenan）宣布停止拆散非法入侵的家庭。但麥克利南也表示「零容忍」政策依然實施中，因為有很多小孩是單獨被送到邊界，可能會幫走私集團運送毒品，危機依舊四伏。即使孩子回到父母身邊，仍要面臨美國政府隨時會祭出更激烈的手段阻擋非法移民。像是川普7月11日便宣布修改政策，凡是以害怕家暴跟犯罪集團為由尋求庇護者一律駁回。有人提出強烈質疑，認為這些人要是回去恐性命不保。

白宮在這個月19日投票決定是否廢除美國移民及海關執法局(ICE），但共和黨以壓倒性票數支持美國移民及海關執法局存在，否決廢除該局。美國總統川普認為民主黨提出廢除案根本是找死，因為廢除後只會導致更多人犯罪。美國眾議院更宣布，將投資50億美元建造更高聳的美墨圍牆。

對於「零容忍」政策所造成的人倫悲劇，美國華盛頓州長在公開信中寫道：「此政策會對無辜的年幼孩童造成永久的創傷。」美國公民自由聯盟（ACLU）更建議，美國政府應出資成立心理輔導諮商中心，幫助小孩走出陰霾。聯合國人權辦事處也呼籲：「美國應立即提止拆散家庭，並將越境恢復為行政違法，不應實施刑事訴訟。」美國在6月19日才宣布退出聯合國人權辦公室，隨即便被抨擊違反人權，罔顧人倫。除了在全球人民眼裡樹立不良示範，也已在無辜孩子心中刻下難以抹滅的傷疤。

(中國時報)