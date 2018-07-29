太陽花學運成員詢問赴陸就業機會 林家興預言：下一代台灣人 可能天然統

2018年07月29日 04:10 中國時報 劉屏 ／華盛頓28日電 ／華盛頓28日電

國民黨前中常委林家興27日在華府指出，很多「太陽花」學運成員想到中國大陸就業，這令他百感交集。他認為，下一代台灣人很可能成為「天然統」。

林家興曾任國民黨青年團總團長，也曾多次參與紀念「六四」的活動，目前在紐約大學進修。他在華府智庫「台美關係研究中心」（ITAS）舉行的論壇中指出，蔡英文總統執政2年來，台灣有關國族認同的所有數據完全翻轉，統獨比例明顯拉近，「所有不同機構的調查都指出了完全一樣的情形」。

對陸看法 出現歷史翻轉

林家興說，歷來第一次，台灣對中國大陸的好感超過負面感覺，「一個以台灣獨立為前途主張的政黨執政2年後，台灣人對中國大陸的看法發生歷史性的翻轉」，是非常有趣的變化。

他指出，「天然獨」的世代想去大陸工作的，創下歷史新高，這個現象值得注意。他許多「太陽花」學運的朋友，「跑來問我有沒有路子，讓他們可以到大陸就業」。他說這令他百感交集，深覺悲哀，因為「這是整個台灣必須面對的問題」。他說，「天然獨」當初強烈抗拒大陸，如今「認識到殘酷的現實，必須找關係，讓自己到中國大陸追求自己的未來」。

28歲的林家興表示，他有許多愛台灣、堅決主張台獨的朋友，如今「可能只能在大陸企業的台灣子公司工作，或者直接到上海、北京（就業）」，其內心很煎熬、很掙扎。

琅琊榜夯 排斥感漸消失

他指出，「泛科學」網站執行長、台灣年輕科技業的意見領袖鄭國威最近提出「天然統」一詞。鄭初為人父，說台灣下一代成長於中國大陸影響力日增的時代，看「琅琊榜」等大陸的影視節目，在youtube等媒體接觸的也是中國大陸產品，故有此感。

林家興表示，以前台灣人哈日、哈韓，「未來的下一代可能哈中」。意識型態會怎麼轉變，不敢說，「但是至少有一點我可以肯定，他們不會像我們這一代這麼排斥中國大陸」。他的結論是「我們可能是唯一一代天然獨，我們下一代很可能會是天然統」。

無色覺醒 生活重於政治

林家興說，台灣愈來愈不在乎藍綠，超過一半選民沒有任何強烈的政治色彩，關心的是實際問題。他說，當有人問，誰是他心目中2020年的合格領導人選時，「我竟然第一時間提到鄭文燦，我自己也有點驚訝」。他說，如果拋開政治立場，單談治理能力，只有兩人具備資格，一是新北市長朱立倫，另一位就是桃園市長鄭文燦。林家興說，大學生的Dcard網站，熱門排行前10名的文章，「一面倒，全部在罵蔡英文，全部在罵民進黨」，反映出民眾愈來愈關心實際的生活問題，這就是「無色覺醒」。

(中國時報)