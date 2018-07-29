15台嫌全判刑 最重13年

2018年07月29日 04:10 中國時報 張孝義 ／綜合報導 林勁傑、／綜合報導

廣東省珠海市中級人民法院27日對葉清順等23人跨境電信詐騙案進行一審宣判，其中，葉清順等15名被告為台灣人。法院以詐騙罪判葉清順有期徒刑13年，罰款50萬元人民幣(下同，約合台幣225萬元)；其餘22名被告則分別被判處5年5個月至緩刑3年不等，並處罰金。目前仍有376名台籍電信詐騙嫌犯在大陸關押。

據中新網報導，珠海市中級人民法院經審理查明，2015年7月至2016年3月間，葉清順夥同李霽財（另案處理）在馬來西亞吉隆坡投資組建兩個電信詐騙集團，冒充電信部門或司法部門工作人員，虛構事實，騙取被害人將資金轉入詐騙集團帳戶內，共計人民幣786萬餘元。

珠海市中級人民法院認為，被告人葉清順等23人以非法佔有為目的，夥同他人，虛構事實，利用撥打電話等手段對不特定多數人實施詐騙，其行為均已構成詐騙罪。根據各被告人的犯罪事實、性質、情節及對社會的危害程度，法院以詐騙罪判處被告人葉清順有期徒刑13年，並處罰金人民幣50萬元；其餘22名被告人均以詐騙罪判處5年5個月至緩刑3年不等，並處罰金。

開庭時，被告家屬、媒體記者及各界民眾代表約30餘人旁聽宣判。案件宣判後，承辦法官表示，據《中華人民共和國刑事訴訟法》第24條和相關司法解釋規定，刑事案件由犯罪地人民法院管轄，犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪結果發生地。該案撥打詐騙電話的犯罪行為雖然發生在國外，但被害人均為中國大陸居民，被害人受騙後亦是在大陸支付款項，而被害人支付行為是詐騙完成的重要組成部分和關鍵環節，大陸是犯罪結果發生地，因此對案件具有管轄權。

據陸委會上月公布資料顯示，尚有376名涉詐騙台嫌分別從8個國家被遣送大陸關押。

法務部政務次長陳明堂28日呼籲陸方保障台籍被告訴訟上的權益，同時請陸方依據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，共同打擊犯罪。

(中國時報)