美重罰後改財報 中興轉虧249億元

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中國時報
李文輝／綜合報導

大陸第二大電信設備商中興通訊，因違反美國出口禁運遭重罰10億美元，27日晚間向深圳證交所申報，更新首季財報由盈轉虧，主要受提列美國罰款的衝擊，讓原本獲利16.87億人民幣（下同，約77.6億元台幣）轉為大虧損54.07億人民幣（約249億台幣）。

美國政府與中興通訊是於美東時間6月7日達成最終協議，內容包括對中興處以10億美元罰款，外加在協議執行期間將4億美元交給第三方託管，以防其未來再度違反協議。中興還必須在30天內更換董事會和管理層，並允許由美國選擇的合規小組入駐檢查，成本由中興承擔。

中興通訊前晚除了更新第一季財報，也成立董事會出口合規委員會。財報顯示：中興通訊實現營業收入27.53億元，同比增長6.92％；淨利潤虧損54.07億元，上年同期為盈利12億元。

財報並指出：選舉 Yuming Bao（鮑毓明）、李自學、方榕、蔡曼莉、吳君棟為公司第七屆董事會出口合規委員會委員，召集人是 Yuming Bao（鮑毓明）。前述委員的任期自公司該次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期2019年3月29日屆滿時止。

中興通訊(00763.HK)發布2018年第一季更新後報告全文顯示，公司實現營業總收入同比增長6.92％；歸屬於上市公司普通股股東的淨虧損54.07億元，較上年同期淨利潤12.14億元轉虧；歸屬於上市公司普通股股東的扣除非經常性損益的淨虧損2814.6萬元，較上年同期扣非後的淨利潤10.69億元轉虧；基本每股虧損1.29元。

2018年3月31日，公司資產總額約1378.76億元，較上年末減少4.23％；歸屬於上市公司普通股股東的所有者權益248.65億元，較上年末減少21.43％。

業績報告稱，2018年1-6月業績與上年同期相比下降幅度較大，主要原因為，公司2018年5月9日發布《關於重大事項進展公告》，由於公司主要經營活動無法進行導致的經營損失、預提損失；公司2018年6月12日發布的《關於重大事項進展及復牌公告》所述的10億美元罰款。

(中國時報)

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