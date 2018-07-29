推特季賺41億 股價卻暴跌20％

2018年07月29日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

社群網站推特27日公布第二季財報，儘管營收成長24％至7.1億美元，優於市場預期，淨利潤達1.34億美元（折合新台幣約41.4億元），較去年同期也增長了139％。但因清除假帳戶等因素，導致第二季每月活躍用戶較上一季3.36億人少了100萬，預計第三季用戶可能還會減少數百萬，因此推特股價收盤暴跌20.56％，以34.12美元作收，創逾4年來最大單日跌幅，市值蒸發逾60億美元。推特也是繼社群媒體一哥臉書之後，另一檔被成長前景停滯不前拖累的社群媒體股。

據報導，推特每天清除約100萬個假帳戶以及散播仇恨言論的違規帳戶，希望平台對話更「健康」，這也是推特用戶數量下降主因之一。再者，歐盟近期實施更為嚴格的個資保護法（GDPR），加上支援簡訊接收推文的市場減少等因素，都導致推特在第二季損失了至少300萬活躍用戶，是去年第二季以來首見衰退。

推特第二季每月基本活躍用戶為3.35億人，雖然與去年同期相比增加了2.8％，卻較上季的3.36億人減少了100萬。推特預期，第三季月活躍用戶數將進一步減少，若一如預期，將是推特用戶量首度連兩季衰退。

推特公司強調，相較於用戶數量增長，公司更重視平台長期的穩定性，稱這反而會吸引更多廣告主。但投資人不埋單，畢竟企業財報除檢視過去，也展望未來，特別是對倚重廣告的社群媒體公司來說，用戶就是潛在財源，用戶數一旦減少或瀏覽時間縮短，都將衝擊未來的業績與營收。

(中國時報)