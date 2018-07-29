黑白條紋畫驢 開羅硬掰斑馬

一名18歲學生沙爾哈尼最近參觀開羅花卉博覽園裡面新開幕的動物收容所時，看見一隻奇怪的動物：乍看是斑馬，但牠臉上和身體的黑白條紋已經部分溶解，兩隻又長又尖的耳朵和鬃毛的形狀也不像斑馬（左圖，摘自網路，右圖為真斑馬，美聯社）。

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中國時報
／綜合報導

埃及開羅一座新開幕的動物收容所最近遭輿論大加撻伐，因為所方將一隻驢子漆上黑白條紋製造「山寨斑馬」，試圖欺騙參訪的遊客。因為天氣太熱，驢身體的顏料溶解模糊一片，被眼尖的遊客發現。沒想到所方抵死不承認，堅稱「牠是真的斑馬」。

一名18歲學生沙爾哈尼最近參觀開羅花卉博覽園裡面新開幕的動物收容所時，看見一隻奇怪的動物：乍看是斑馬，但牠臉上和身體的黑白條紋已經部分溶解，兩隻又長又尖的耳朵和鬃毛的形狀也不像斑馬。

沙爾哈尼21日在臉書上傳和「山寨斑馬」的合影。在照片下，他寫道，「買來當地的驢，然後塗得像斑馬一樣，這個國家連這樣的蠢事都能發生」。他的貼文立刻爆紅，笑翻廣大網友，但也有不少人很生氣，要求園方就此提出解釋。

埃及媒體立刻跟進報導，同時拍下這匹山寨斑馬的照片，並聯繫收容所一名主管蘇丹請他解釋。然而，儘管有多名獸醫證實那確實是一隻驢子，但蘇丹仍竭盡全力地否認「謠言」，聲稱那是斑馬而不是驢子。

蘇丹告訴埃及Youm 7新聞頻道說，「這是真的斑馬，沒被粉刷過」。他還表示，這些動物被照顧得很好，所方會定期進行檢測，保證牠們的生活品質。

善待動物組織（PETA）副主席溫德斯則表示，「沒有任何信譽良好的動物組織會強行給驢這種脆弱的動物塗上化學顏料，這會引起痛苦的過敏反應」。

(中國時報)

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