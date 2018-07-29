緝毒犬神破案 毒梟懸賞214萬取狗命

2018年07月29日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

全台近百位「毛警官」，負責緝毒、反恐、攻堅等工作，這些警犬的優秀表現，被譽為是台灣警察的祕密武器，圖為警犬正要到夜店執行臨檢勤務。（本報資料照片）

哥倫比亞一隻緝毒犬憑著靈敏嗅覺屢建奇功，不僅協助警方逮捕了超過245名毒販，還查獲近10噸古柯鹼毒品，該國毒梟將牠視為眼中釘，甚至懸賞214萬台幣，要取牠的「項上狗頭」。

現年6歲的德國牧羊犬「Sombra」（意為「影子」）從小就被訓練擔任緝毒犬，是哥倫比亞緝毒隊主力之一。牠先前被派駐在北部沿岸小鎮圖爾博（Turbo），當地是哥國最大毒梟幫派「海灣幫」的大本營，毒販常在那利用快艇、甚至是潛艇運送毒品。

影子成狗英雄 獲2勳章

2016年3月，「影子」首次立下大功，破獲海灣幫夾帶在香蕉貨箱中、即將運往比利時的3公噸古柯鹼。隔年5月，牠再度破獲1.1公噸古柯鹼，去年6月，牠一舉查獲多達5.3公噸的古柯鹼，此後又成功查獲約4噸的走私毒品。

一名哥國警官說，影子在機場值勤時，共協助警方查獲245件毒品案，成為全國家喻戶曉的緝毒「狗英雄」。近日警方攔截電話發現，海灣幫已發出江湖追殺令，重賞2億披索（約台幣214萬元），要取傳奇緝毒犬的狗命。

調離黑幫地盤 改派機場

為了避免影子遭黑幫毒手，警方下令將牠調離海灣幫勢力範圍，改派駐首都波哥大埃爾多拉多國際機場（El Dorado International Airport），負責檢查行李與包裹。牠每次輪班時間為6小時，下班後，1台裝配反光玻璃的廂型車會護送牠回家，還有2名武裝警員沿途保護。

負責照顧影子的25歲警員羅哈斯表示，「牠的嗅覺比其他緝毒犬要靈敏得多」，而且跟牠共事很愉快，因為牠「能了解警察的指令」。由於牠在多次行動中表現傑出，目前牠已獲得2枚勳章，預計今年還會再頒發1枚。

對抗毒品的戰爭讓哥國當局疲於奔命，影子的工作顯得更加重要。近20年來，已有逾1800名警員在緝毒行動與毒梟攻擊事件中喪命，警方查緝古柯鹼時，10餘條緝毒犬在值勤時遭殺害。

(中國時報)