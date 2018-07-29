百位毛警官 台灣警察祕密武器

友善列印
中國時報
／台北報導

哥倫比亞緝毒犬因工作太認真，竟遭毒梟懸賞要狗命。其實國內除了海關的緝毒犬，全台還有一批近百位的「毛警官」，擔任緝毒、反恐、搜索、攻堅等工作，這些警犬不惶多讓的優秀表現，不僅受到英美等國肯定，還被譽為是「台灣警察的祕密武器」 。

國內有保三總隊、新北市、澎湖縣、台中市警局4個單位成立警犬隊。其中，保三在2004年最早成立，新北有近40隻軍容最壯大，加上離島的澎湖，及甫於今年3月剛成軍的台中，近百隻警犬剛好分布北、中、南及外島值勤維安。

不論在花博、世大運或跨年晚會等大型場合，都可見到警犬隊出動的英姿，但這些訓練有素的毛警官們可不是中看不中用，保三的警犬就曾在高雄搜索毒蟲家時，嗅到5公斤的安非他命，讓嫌犯頓時臉色慘白、無法狡辯；澎湖警局警犬「歐弟」，去年也在馬公機場聞到一名少年褲管及暗袋夾藏2包K他命，都立下戰功。

官警說，以前警犬隊的經費有限，只能在簡陋克難的場地訓練，新加坡及大陸公安曾前往參訪，對警方竟能自行培育那麼多優秀的警犬，深感不可思議。

警政署為強化緝毒及打擊犯罪能量，目前正規畫在台中港附近增設一處駐地，增添16隻生力軍，並改善保三警犬隊老舊房舍，預計將需4000多萬經費。

(中國時報)

緝毒犬神破案 毒梟懸賞214萬取狗… 防堵來台轉運 恰特草列二級毒品

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。