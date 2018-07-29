百位毛警官 台灣警察祕密武器

2018年07月29日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

哥倫比亞緝毒犬因工作太認真，竟遭毒梟懸賞要狗命。其實國內除了海關的緝毒犬，全台還有一批近百位的「毛警官」，擔任緝毒、反恐、搜索、攻堅等工作，這些警犬不惶多讓的優秀表現，不僅受到英美等國肯定，還被譽為是「台灣警察的祕密武器」 。

國內有保三總隊、新北市、澎湖縣、台中市警局4個單位成立警犬隊。其中，保三在2004年最早成立，新北有近40隻軍容最壯大，加上離島的澎湖，及甫於今年3月剛成軍的台中，近百隻警犬剛好分布北、中、南及外島值勤維安。

不論在花博、世大運或跨年晚會等大型場合，都可見到警犬隊出動的英姿，但這些訓練有素的毛警官們可不是中看不中用，保三的警犬就曾在高雄搜索毒蟲家時，嗅到5公斤的安非他命，讓嫌犯頓時臉色慘白、無法狡辯；澎湖警局警犬「歐弟」，去年也在馬公機場聞到一名少年褲管及暗袋夾藏2包K他命，都立下戰功。

官警說，以前警犬隊的經費有限，只能在簡陋克難的場地訓練，新加坡及大陸公安曾前往參訪，對警方竟能自行培育那麼多優秀的警犬，深感不可思議。

警政署為強化緝毒及打擊犯罪能量，目前正規畫在台中港附近增設一處駐地，增添16隻生力軍，並改善保三警犬隊老舊房舍，預計將需4000多萬經費。

(中國時報)