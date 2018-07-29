防堵來台轉運 恰特草列二級毒品

法務部長蔡清祥（左二），試聞像茶葉的恰特草，升任部長5天就通過將恰特草列為二級毒品。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

恰特草悄悄襲台，去年2月首度查獲鄭姓女子走私企圖轉口，又有香港人意圖以台灣為轉運站銷美，但因不是列管毒品，兩案都獲判無罪。法務部長蔡清祥在調查局長任內曾查獲恰特草，深知危害性，緊急加開毒品審議委員會臨時會，通過將恰特草列為二級毒品管制，持有、施用，就構成犯罪。

食藥署呼籲年輕族群或常出入娛樂場所者，若有人勸說「喝一點茶葉沒關係」，就要當心，不要因一時好奇或受同儕影響嘗試恰特草毒品，更不要飲用來路不明的藥物、咖啡包、茶包或試喝包，以免染毒上身。

去年2月初，曾在澳洲打工的鄭姓女子，利用郵包將恰特草由衣索匹亞寄出過境大陸，由台灣的母親收件打算重換真空包裝，再寄到澳洲販賣，這批恰特草在大陸就被海關盯上，聯繫台灣警方順利查獲，共134公斤。去年9月警方在高雄地區又查獲香港籍程姓男子用郵包走私恰特草，以草茶罐包裝企圖銷美。

但兩案分別被台北、高雄地院判決無罪，最主要理由就是恰特草在台灣並不是毒品危害防制條例列管的毒品，所以不構成毒品罪。

法務部常務次長張斗輝說，6月20日舉行的毒審會曾討論恰特草，但與會委員對恰特草是否都含有第四級毒品卡西酮成份，及植株本身應列管的級數，仍需確認，故未決議列管。

法務部長蔡清祥任調查局長時，曾在高雄查獲港男走私恰特草，並主持破案記者會，經由毒品防制處的彙報，蔡深刻了解恰特草的危害，本月16日升任法務部長即刻要求盡速審議列管恰特草。

法務部向農委會蒐集資料，確認恰特草植株都含有高劑量的卡西酮，也就是新興毒品的基本結構後，本月20日緊急召開毒審會臨時會，最後決議將恰特草列管二級毒品。

(中國時報)

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