離奇！女童被狗追 驚嚇狂奔猝死

2018年07月29日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

被狗追嚇到猝死？台南關廟12歲黃姓女童27日未到校參加直笛隊夏令營，家屬報警，卻發現女童陳屍距住家100公尺空地，檢警相驗女童無明顯致命外傷，研判窒息死亡，警方調閱監視器發現女童曾遭鄰居黑狗追逐狂奔約20公尺，懷疑因此驚嚇喘不過氣猝死，確切死因待解剖釐清。

黃姓女童是直笛校隊，住家距學校約500公尺，每天步行上學，暑假也固定到校參加夏令營，27日上午8時許跟同學一起上學，途中遇到鄰居黑狗竄出追逐，2人嚇得拔腿狂奔，黃姓女童往左跑，同學則直直往學校方向跑。

校方9時許發現女童未到校聯繫黃母並報警，1名婦人10時許在住家旁空地驚見有女童倒地，，立即攔住正好經過的巡邏車，黃母下車見女兒四肢發白、嘴唇發紫，消防隊獲報趕至急救，但已無力回天。

警方調閱監視器畫面發現，女童走出家門3分鐘就遇狗追逐，狗追10公尺停下，但女童可能太害怕，一路狂奔20公尺躲進巷內，直到1個半小時後被發現身亡，期間皆無可疑人車經過，初步排除他殺。

黃母向警方表示，女兒沒有病史，不可能猝死，眼見女兒出門上學卻意外身亡，當場痛哭失聲。有鄰居抱怨，這隻土黑狗見人經過就吠叫追逐，附近孩子都飽受驚嚇，警方聯繫飼主到案，但無法證明女童死因與狗有直接關聯，警方表示，若證實兩者有關，將依過失致死法辦，家屬亦可提告。

(中國時報)