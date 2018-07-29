新鮮現炸 排骨比手掌大

2018年07月29日 04:10 中國時報 譚宇哲 ）

「黃媽媽酸菜排骨飯」採用溫體豬肉當天現醃現炸。（譚宇哲攝）

新北市三重區永福街上的「黃媽媽酸菜排骨飯」是地方上的新興美食，店內採用當日購買的溫體黑豬肉，拍打、去筋後，再以辛香料、中藥、醬油搭配出的獨門配方現醃、現炸，比手掌還大的排骨外酥內嫩、香酥可口，搭配清爽不膩的客家酸菜、高麗菜等配菜，讓人食指大動，開業不到1年，已成地方人氣新店。

老闆娘黃媽媽說，從小跟著母親從事餐飲業，所以對食材特別講究，為讓客人吃得新鮮，她堅持選用當天現宰的溫體黑豬肉，100多片新鮮豬肉剛買回來，還得先拍打、按摩，去除內部的肉筋，確保口感Q嫩，才能拿去醃。

她笑說，店內使用的醃料是獨門祕方，主要是用辛香料、醬油、中藥調配醃料，由於使用的是新鮮溫體豬肉，醃半小時就可以入味，排骨現炸後一口咬下，馬上就能感受到與眾不同的香氣。

除了排骨外酥內嫩、香氣十足，排骨飯的配菜也深受客人喜愛，尤其是古早味客家酸菜及黃媽媽自製的辣椒醬，搭配排骨和淋上滷汁的白飯，讓客人愈吃愈順口，甚至有客人每每上門都指定不要其他配菜，只要排骨、酸菜、辣椒醬。

地址：新北市三重區永福街96號

營業時間：上午11點至晚間8點，周日公休

電話：（02）22305321

售價：酸菜排骨飯75元

(中國時報)