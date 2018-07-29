Q彈有勁 搭配薑黃更唰嘴

台中市「豬小妹傳統美食專賣店」，原本從事營造業的謝老闆，店內裝潢都是親自設計。（黃國峰攝）

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中國時報

「台中市賣排骨飯的傳統小店不少，位在大業路大業國中旁的「豬小妹」傳統美食專賣店走混搭風，現代感十足，店內的頂級排骨飯遠近馳名，排骨硬是大大一塊，咬起來Q彈有味，配菜也很豐富多樣。

謝老闆說，排骨選用新鮮的溫體豬肉，分量有別於外面的2兩肉，至少都有3兩以上，讓人一看就有飽足感，醃製醬料特別加上花生粉，營造獨特口感，現點現炸，吃起來Q彈有味，配菜至少有4樣。

更特別的是，配菜中有薑黃滷蛋及薑黃百頁豆腐，主要是老闆娘獨鍾薑黃對人體健康有益，再搭配鮭魚、菜頭、紅蘿蔔、筍乾、花生、青花菜等，讓整體食盤顏色很豐富。

早年從事營建業的謝老闆，後來投資啤酒屋，12年前來到台中開店，剛好小女兒長得圓圓胖胖，很可愛，就把店名取為豬小妹，因有營建背景，裝潢設計都自己來，偶而會動一下店內裝潢，目前加上些鐵件金屬、外露管線，添加些許工業風，整體風格超混搭。

由於店裡座位不多，外帶客占了一半，不少民眾「呷好道相報」，有些公司開會也會指名外送便當，最遠曾送到沙鹿去，除了排骨飯，店內的秋刀魚套餐也是紅不讓商品，改良日式的醃製法，改以台式蔥燒鯽魚的作法，但仍然保留魚刺軟化效果，不少老人家、小孩都愛吃。

地點：台中市南屯區大業路194號

電話：（04）23274177

營業時間：

上午11點至下午2點半、下午4點半至8點半，周日公休

售價：頂級排骨飯100元

(中國時報)

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