軟嫩入味 融合港台創新意

「上好味便當」私房菜豆豉小排骨，選用肉質軟嫩的豬腩排，耗時2天才能熬出一小鍋，是饕客必點的經典菜色。（李怡萱攝）

友善列印
中國時報
（李怡萱）

基隆火車站附近的仁愛區愛二路是美食一級戰區，整條路上小吃店林立，有不少開店多年的滷味、麵攤、快餐店等，其中「上好味便當」的豆豉小排骨飯更是不能錯過的經典珍饈。

店名聽起來雖然跟一般的便當店差不多，但私房名菜「豆豉小排骨」，是店家選用肉質軟嫩的豬腩排，先醃製1天之後裹上薄粉入鍋油炸，再以特製醬料小火慢燉，耗時2天才能熬出一小鍋，是饕客必點的經典菜色。

「上好味便當」於1994年開張，原址本來是老闆家祖傳的碾米廠，但因現代便利商店、超市興起後，傳統米店逐漸沒落，導致碾米廠生意不佳，第2代老闆周聰澤及太太20多年前向香港名廚學藝，費時整整1年才學成「豆豉小排骨」，經過反覆改良，調整成最適合基隆人的口味。

周聰澤表示，「豆豉小排骨」融合香港著名茶點「豉椒鳳爪」及台灣的「紅燒豬腩排」，夫妻倆拜師學藝後發現，港式口味較不符合基隆人喜好，經反覆改良，將原先的「爆炒」改為「醬滷」，不僅大幅降低用油量，肉質也更軟嫩入味，湯匙輕輕一碰就能骨肉分離，可說是「入口即化」，再配上熱騰騰的白飯、當天現炒配菜，百元出頭的價錢就能讓人吃得超滿足。

地址：基隆市仁愛區愛二路60號

電話：（02）24235111、24288521

營業時間：上午8點至晚間10點，

周日公休

售價：豆豉小排骨飯110元

(中國時報)

Q彈有勁 搭配薑黃更唰嘴 獨門醃漬 延續第二代好滋味

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。