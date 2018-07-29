軟嫩入味 融合港台創新意

2018年07月29日 04:10 中國時報 （李怡萱）

基隆火車站附近的仁愛區愛二路是美食一級戰區，整條路上小吃店林立，有不少開店多年的滷味、麵攤、快餐店等，其中「上好味便當」的豆豉小排骨飯更是不能錯過的經典珍饈。

店名聽起來雖然跟一般的便當店差不多，但私房名菜「豆豉小排骨」，是店家選用肉質軟嫩的豬腩排，先醃製1天之後裹上薄粉入鍋油炸，再以特製醬料小火慢燉，耗時2天才能熬出一小鍋，是饕客必點的經典菜色。

「上好味便當」於1994年開張，原址本來是老闆家祖傳的碾米廠，但因現代便利商店、超市興起後，傳統米店逐漸沒落，導致碾米廠生意不佳，第2代老闆周聰澤及太太20多年前向香港名廚學藝，費時整整1年才學成「豆豉小排骨」，經過反覆改良，調整成最適合基隆人的口味。

周聰澤表示，「豆豉小排骨」融合香港著名茶點「豉椒鳳爪」及台灣的「紅燒豬腩排」，夫妻倆拜師學藝後發現，港式口味較不符合基隆人喜好，經反覆改良，將原先的「爆炒」改為「醬滷」，不僅大幅降低用油量，肉質也更軟嫩入味，湯匙輕輕一碰就能骨肉分離，可說是「入口即化」，再配上熱騰騰的白飯、當天現炒配菜，百元出頭的價錢就能讓人吃得超滿足。

地址：基隆市仁愛區愛二路60號

電話：（02）24235111、24288521

營業時間：上午8點至晚間10點，

周日公休

售價：豆豉小排骨飯110元

(中國時報)