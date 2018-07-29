獨門醃漬 延續第二代好滋味

2018年07月29日 04:10 中國時報 潘建志 ）

「高雄市同慶路的「金國排骨飯」，是延續2代長達35年的好滋味，38歲的年輕老闆陳達生從媽媽手中接下經營棒子已10年，以現宰豬肉醃漬後製作的排骨外酥內軟、非常入味，是文化中心商圈的知名美食，每到用餐時間總是大排長龍。

「老老闆」張嬌娥原本不會做菜，40年前1名來自台北的川菜老師傅建議她開清粥小菜店，並將所有功夫傳授給她，開啟她的餐飲人生，過幾年，親戚邀她一起賣排骨飯，一路打造出好名聲。

當業務的陳達生不忍媽媽生意太忙，10年前開始幫忙並接棒，並以當時最流行的北歐風重新裝潢店面，讓客人在新潮用餐環境中，享受最傳統的美食。

陳達生說，店內使用的肉品一定是當天現宰，以醬油、糖、獨門調味料製成的醬汁醃漬2小時後，再裹粉放入油鍋炸，「只要食材新鮮衛生，東西就會好吃」。

對衛生的堅持，陳達生也同樣放在用餐環境上，不僅是用餐店面，連廚房、倉庫甚至廁所也每天打掃得乾乾淨淨，希望客人來店能用最開心的心情，享受他用心做出的料理，給他一聲「讚」，就是他最開心自豪的事。

地址：高雄市苓雅區同慶路80號

電話：（07）2237857

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點

至晚間7點半，周日公休

售價：炸排骨飯、滷排骨飯85元，炸雞腿飯、滷雞腿飯95元，鱈魚飯110元

(中國時報)