參與式預算暴增 明年逾10億

2018年07月29日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市府推動參與式預算，今年度有49案進入i-voting程序，吸引10萬餘人投票，較去年增加；最後加上其他逕予執行的案件，共有91件錄案，將在明年執行。值得注意的是，因提案包括捷運科技大樓增設2號出口，市府預估整個執行預算將突破10億元，遠高於今年的1.9億元。

捷運出口分4年執行

民眾投入參與式預算愈來愈踴躍，據台北市民政局統計，今年有42項提案直接逕予局處執行，另外49案進入i-voting程序，共吸引10.2萬人參與投票，高於去年5.7萬人，票選結果也全部錄案。以年滿16歲市民、在北市就業、就學和租屋者都有投票權推估，今年投票率達到4.04％，比去年1.88％進步。

民政局說明，去年有76件錄案，今年編列預算至今，已有17案執行完畢，總計要花1.9億元；今年共91件錄案，預期明年總執行預算將破10億元，主要是「捷運科技大樓第二隻腳」提案通過，將增設科技大樓站2號出口，預期規畫設計、工程費高達10億元，將分別在2019年度到2022年度分年執行，因此拉升總體預算，其餘最大案件不過400萬元。

新住民融入台灣社會

台北市長柯文哲28日出席感恩餐會，現場頒發30張專屬個人記名悠遊卡「嗡嗡卡」給參與民眾。他致詞時強調，以前里長想做事也無法執行，有了參與式預算，現在可跟里民討論提案，真正執行出來，讓政策不在市政府單方面執行，人民也有參與權利。

不少提案人現身分享，從北京嫁到台灣的新住民郭玟影說，來台後發現不少新住民有很多才藝，為此她成立舞團讓大家交流，但平時找場地練舞很困難，如今透過參與式預算提案，市府免費提供練舞場地，且讓更多人透過這平台了解她們，「真的很高興，沒想到夢想可以成真。」

(中國時報)