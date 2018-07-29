守護老建物 苗栗無人機起飛

2018年07月29日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣政府積極推廣與發展無人機用途，不僅成為偵辦擄鴿勒贖及非法濫墾案件的利器，也行銷觀光休閒產業。文化觀光局最近則運用在空拍古蹟及歷史建築等，巡查及訪視人力不易接近及視力不及的區域，更周延守護珍貴文化資產。

觀光防災 無他不可

苗栗是發展無人機最佳空域之一，目前已用於行銷觀光休閒及宣傳各項重大建設成果，也在災害防治與即時救援等關鍵時刻，扮演重要角色，防止災損擴大。業務主管單位也運用在空汙防治、查察濫墾或偵辦刑案等。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，古蹟與歷史建築有別普及的鋼構RC建築，其工法和建築材料因具有一定年份，在保存與修復上必須投入更多人力與經費，才能完好延續文化資產的生命。

周遭現況 一目瞭然

縣府去年獲文化部文化資產局補助進行苗栗縣古蹟歷史建築巡察訪視計畫，其中一項工作即針對已登錄的文化資產進行定期巡察及檢視周邊環境與建物狀況，藉無人機輔助拍攝平常人力難以檢視的屋頂與隱蔽處，清楚了解建物坐落基地現況與周邊植栽情形，以全面掌握文化資產現況，判斷是否需進行緊急加固、清除植栽、清理屋頂與天溝等工作。

此外，詳實紀錄文化資產周邊環境變化、尺寸大小及外觀，未來結合科技與文化保存，進一步運用空拍影像與3D建模技術，作為文化資產修復施工的參考，將更迅速且確實。

(中國時報)