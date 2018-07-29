彰縣提7大停車場計畫 解民怨

2018年07月29日 04:11 中國時報 吳敏菁 、 陳世宗 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市自7月30日起，將發放親子車格停車位識別證。（陳世宗翻攝）

彰化縣自用小型車46萬多輛，縣內路內和路外停車位2萬869個，平均每22輛車才分配到1個停車格，駕駛人抱怨找地方停車比登天難，建議增設停車場和APP查詢服務。台中市政府交通局為照顧孕婦、親子福利，7月30日起攜帶孕婦或兒童健康手冊至交通局，申請親子車格停車位識別證。

熱門路段卻無管理收費

彰化縣停車供給率偏低，重要道路違停嚴重，還隨處可見黃線違規停車或機車慢用車道併排臨停；為改善亂象，彰化縣政2016年修正彰化縣公有公共停車場收費和管理自治條例，賦予公有路邊停車收費依據，並委託各鄉鎮市公所，提升路邊停車周轉率。

彰化市、員林鎮和鹿港鎮等率先實施。彰化縣政府統計，去年至今開立102萬餘張繳費單共收入3069萬元；但熱門違規路段，包括員林市民生路、新生路等，都未實施管理收費，也讓人質疑標準何在？

中市發親子車格識別證

彰化縣政府表示，前瞻基礎建設縣府已提出路外7大立體停車場計畫；包括彰化市中山路、華山路口、彰化市公所後方的公有停車場、彰化後火車站停車場等規畫停車塔，彰化市延平公園開闢地下停車場。

台中市政府交通局長王義川說，該局為照顧孕婦、親子福利，決定先發放親子車格停車位識別證，今年8月1日前已領得孕婦或兒童健康手冊的市民；7月30日起即可攜帶孕婦或兒童健康手冊至交通局3處櫃檯，申請親子車格停車位識別證。

王義川強調，若未放置相關證件占用親子車格，該局將依停車場法第32條處600元至1200元罰鍰。

(中國時報)