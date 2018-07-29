嘉市長3選將 豐年祭零互動

2018年07月29日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議長蕭淑麗（左四）與原住民跳豐年祭舞，期許增加各族群情感聯繫。（廖素慧攝）

參選嘉義市長的前嘉義市長黃敏惠（右三）參加原住民豐年祭活動。（廖素慧翻攝）

2018嘉義市長選舉各參選人造勢活動陸續啟動，身兼民進黨主席的蔡英文總統29日將到嘉義市為民進黨籍市長參選人涂醒哲及議員參選人授旗，大綠小綠將同場結集造勢，參選市長的嘉義市議長蕭淑麗競選總部、前嘉義市長黃敏惠的競選總部也將近期陸續成立、啟動。

涂醒哲打台灣隊旗號

民進黨部29日下午2時在嘉義市垂楊國小活動中心舉辦授旗誓師大會，主席蔡英文將為競選連任的市長涂醒哲、黨提名的8名市議員參選人授旗，台聯黨、時代力量及無黨籍議員參選人也將同場亮相，涂醒哲競選總部籌備處主委李俊俋立委、總幹事陳茂松等人也會同台。

陳茂松表示，涂醒哲競選連任打出「台灣隊」旗號，29日預估動員1200名支持者參加授旗誓師大會，展現初步的戰力，9月8日再推「百工百業成立大會」，逐步加溫拉抬聲勢。

蕭淑麗成立青年軍團

蕭淑麗本月27日在港坪運動公園成立青年軍團，場面盛大熱烈，預定8月3日下午6時在四維路及八德路口（原白金漢宮）前廣場成立競選總部，由企業界大老蕭火綿擔任榮譽主委、前議長蔡貴絲為顧問團總團長蔡貴絲、議員黃秋澤當總幹事。

黃敏惠團隊8/8進駐

黃敏惠競選團隊表示，競選總部將設於垂楊路365號，預定8月8日競選團隊進駐，正式登記後再擇日舉辦競選總部成立大會。

涂醒哲、蕭淑麗、黃敏惠3名市長選將，28日不約而同參加嘉義市都市原住民聯合豐年祭活動，但零互動，各跳各的舞。

涂醒哲肯定市府每年舉辦聯合豐年祭，促進族群融合；蕭淑麗期許原民豐年祭促進各族群的感情聯繫；黃敏惠則是回顧其市長任內將原住民豐年祭列為重點活動，並且鼓勵原住民回鄉服務貢獻。

(中國時報)