高雄再見捌捌陸 盼風華重現

2018年07月29日 04:10 中國時報 林瑞益 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄擁有海陸空三軍眷村，保存近90公頃眷村文化景觀，規模居冠，市府遷建的台灣眷村文化園區28日開幕，宣告各地逐漸消失的886個眷村風華在此重現，邀國人來「再見捌捌陸」，未來總園區將擴大為明德新村57棟房舍，形成全台最大眷村文化保留區。

呈現竹籬笆的點點滴滴

總統府祕書長陳菊、文化部長鄭麗君、民進黨高雄市長參選人陳其邁等人28日出席「再見捌捌陸－台灣眷村文化園區」開幕典禮。

全區以4大棟建物組成，「眷村時代館」訴說漂流及落定的烽火歲月，展出如勳章、獎章、逃難時的舊皮箱、炮彈箱米缸等；「眷村聚樂部」呈現來台後軍區文藝與娛樂空間氛圍，展出如眷補證、紀念牌、《創世紀詩刊》等；「眷村．潮」則是介紹眷改後眷村所面臨的衝擊與轉變，並加入AR體感式再現眷村的新舊對比；以及供創作者交流的「眷村共生基地」。

陳菊說，起初與國防部商談時充滿對立，但過程中國防部不斷修正，與市府一再對話，齊力最大程度保留眷村文化。

市府以住代護終獲保存

「再見捌捌陸－台灣眷村文化園區」取名自2005年國防部統計全國列管眷村共886處，而高雄同時擁有海陸空三軍眷舍，海軍眷村在高雄左營、空軍眷村在岡山，陸軍眷村則在鳳山，各有特色。

高雄左營擁有全台規模最大的海軍眷村，其中的明德新村因為曾經住過高階將領，而有「將軍村」之稱。1996年，《國軍老舊眷村改建條例》通過，加速台灣眷村聚落的消失。陳菊在高雄市長任內積極向國防部爭取保留，高雄市政府文化局於2014年推出「以住代護」計畫，突破保存困境。

(中國時報)