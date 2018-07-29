高雄再見捌捌陸 盼風華重現

「再見捌捌陸－台灣眷村文化園區」28日開幕，總統府祕書長陳菊（左四）、文化部長鄭麗君（左五）出席開幕式。（林瑞益攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄擁有海陸空三軍眷村，保存近90公頃眷村文化景觀，規模居冠，市府遷建的台灣眷村文化園區28日開幕，宣告各地逐漸消失的886個眷村風華在此重現，邀國人來「再見捌捌陸」，未來總園區將擴大為明德新村57棟房舍，形成全台最大眷村文化保留區。

呈現竹籬笆的點點滴滴

總統府祕書長陳菊、文化部長鄭麗君、民進黨高雄市長參選人陳其邁等人28日出席「再見捌捌陸－台灣眷村文化園區」開幕典禮。

全區以4大棟建物組成，「眷村時代館」訴說漂流及落定的烽火歲月，展出如勳章、獎章、逃難時的舊皮箱、炮彈箱米缸等；「眷村聚樂部」呈現來台後軍區文藝與娛樂空間氛圍，展出如眷補證、紀念牌、《創世紀詩刊》等；「眷村．潮」則是介紹眷改後眷村所面臨的衝擊與轉變，並加入AR體感式再現眷村的新舊對比；以及供創作者交流的「眷村共生基地」。

陳菊說，起初與國防部商談時充滿對立，但過程中國防部不斷修正，與市府一再對話，齊力最大程度保留眷村文化。

市府以住代護終獲保存

「再見捌捌陸－台灣眷村文化園區」取名自2005年國防部統計全國列管眷村共886處，而高雄同時擁有海陸空三軍眷舍，海軍眷村在高雄左營、空軍眷村在岡山，陸軍眷村則在鳳山，各有特色。

高雄左營擁有全台規模最大的海軍眷村，其中的明德新村因為曾經住過高階將領，而有「將軍村」之稱。1996年，《國軍老舊眷村改建條例》通過，加速台灣眷村聚落的消失。陳菊在高雄市長任內積極向國防部爭取保留，高雄市政府文化局於2014年推出「以住代護」計畫，突破保存困境。

(中國時報)

獨門醃漬 延續第二代好滋味 搶拍收穫祭 攝影師令人頭疼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。