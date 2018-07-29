再生玩藝節 動手編出立體盔甲

新北市435園區再生玩藝節以再生媒材為號召，小朋友欣賞戶外裝置藝術作品《花瓣之間》，宛如進入魔幻空間。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

再生材料也能成為藝術品！新北市435園區再生玩藝節，邀請國小學童以再生材質「玩」出藝術各種可能，28日成果發表會，小朋友以「幻想與實踐」為主題，從敲敲打打聲響的野地廚房、立體維度編織的服裝盔甲設計，到星際大彈跳等玩樂互動裝置，讓現場參觀民眾驚艷。

新北市文化局推出「435園區再生玩藝節」不但邀請國際藝術家現地創作，還結合435進駐藝術家，以展覽、工作坊、體驗營等方式，刺激民眾對再生材質創作想像，並認識環境永續。

首波活動「再生玩藝體驗營」，以「勇敢幻想，動手創作」為主題，帶領小學中、高年級的學生，從「造型設計」、「藝術裝置」與「玩樂互動」等內容，將再生材質創作成藝術品。

28日成果發表會，小朋友共分3組創意走秀，其中一組以蜘蛛網為概念，創作用再生材料編織而成的立體盔甲，呈現富有奇幻色彩的時裝造型，讓連來參觀的市長朱立倫也嘖嘖稱奇。

還有小朋友將家中的鍋碗瓢盆，混搭再生材料，變成熱鬧有趣打擊樂器；最後一組是小朋友創作玩樂互動裝置，呈現驚奇的星際世界。

現場還有「再生生活小市集」，邀集以再生或自然素材為原料的微型產業或品牌，包括日常用品、服飾、餐飲等，既實用又兼具環保概念。

新北市文化局表示，再生玩藝節規畫多樣系列活動，瞄準大小朋友，今年暑假一起探索想像力的無限可能，詳洽板橋435藝文特區官網。

(中國時報)

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