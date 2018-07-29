保母收費受限 轟政府沒配套

2018年07月29日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

準公共化托育政策8月1日上路，家長送托0至2歲嬰幼兒至合約托育中心或保母，政府補助每月6000元，嘉義市政府28日辦說明會，有保母及家長批「為何壓榨保母」？保母更質疑政策規範約束保母收入，卻無相對的福利。

市府社會處副處長曾建福表示，保母收費標準設上限已行之多年，用意是盼減輕家長負擔，收費標準是蒐集保母們的費用採「眾數」價擬定，保母反映的意見，將交付托育制度委員會研商，市府也計畫籌編明年預算納入保母的責任險、體檢等福利措施。

嘉義市政府28日辦理準公共化托育政策說明會，針對準公共托育契約對象、契約規範內容、托育補助標準，家長送托給居家托育人員、私立托嬰中心，每月補助6000元，送托給公共托育家園或公設民營托嬰中心每月3000元，中低收及低收家長另計。

柯姓婦女說，家長與保母已協商好契約，談妥收費，政府為何要介入？政府壓榨保母薪水，家長會擔心保母會好好帶小孩嗎？若家長認同保母的工作態度，想多付費用不行嗎？政府的好意介入，反而造成家長與保母互動關係的困擾。

張姓保母說，保母自費建置托育環境設施，自付勞健保費、沒有事病假等福利配套，卻被要求比照公共托育般的規範，收費標準設上限，去年市府訂定日托9小時月薪1萬4000元、10至11小時月薪1萬4500元，月增22小時只多500元，合理嗎？

(中國時報)