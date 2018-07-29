準公托契約 議員批綁架保母

準公共化托育政策將上路，保母與家長怕怕。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

即將在8月1日上路的準公共托育化政策，市議員黃敬平表示，他接獲許多許多保母、家長反對，因為此項政策裡，要求保母與政府簽訂「合作契約」，並且把簽訂合作契約內容的工作交由地方政府處理，至今「合作契約」的內容仍不明確。

黃敬平指出，以現行的制度為例，市府3000元育兒津貼及中央的育兒補助2000元共5000元，新制上路後，保母要與政府簽訂合作契約，家長們才會有6000元的補助，若沒有與政府簽訂，那家長就只能領擴大育兒津貼2500元。

準公共化政策實施之後，雖然政府不強迫保母簽訂合作契約 ，黃敬平說，若不與政府簽定「合作契約」的保母，家長就因為補助的減少而不找未簽訂契約的保母托嬰，家長可能也會因為想領取補助，而變相請求保母與政府簽訂合作契約，這等於是變相的綁架。

現行桃園市居家托育服務收退費基準，1名保母帶1位2歲以下幼童，1天日間托育10個鐘頭，1個月是1萬5000元，平均時薪只有50元，黃敬平痛批，這比打工還不如。

對於即將上路的新制，地方政府還有許多配套措施沒有做好，也與現職保母人員缺乏溝通，黃敬平接獲許多陳情書，連署人突破1600人以上。

社會局表示，會再與保母等相關單位溝通並了解情況，已經安排準備進行說明。

(中國時報)

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