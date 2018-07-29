盛產價穩 火龍果拚外銷

台南市東山區火龍果種植面積近百公頃，是台南第一，年產量約3000公噸，產值逾億元，區公所28日舉辦產業文化活動推廣，用火龍果製成的花束鮮紅欲滴，頗為吸睛。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

原本被農委會主委林聰賢唱衰價格可能崩盤的火龍果，所幸因實行調節耕作分散產期，影響不大，台南市東山區火龍果產量全市第一，年產值破億元，28日公所舉辦產業文化節行銷。另外，大內區的酪梨進入盛產期，區公所28日也舉辦產業活動推廣。

台南市種植火龍果面積約356公頃，東山區栽種面積約百公頃，年產量近3000公噸，都是南市第一，產期從6月開始一直到12月，農民還會透過LED照明調節作物成長期，採收時間可以控制，與其他果物不同。

近期香蕉、鳳梨等農產出現盛產價格大跌情況，讓農民感到皮皮剉；由於火龍果種植門檻不高，吸引許多人投入栽種，近年栽培面積及產量都向上攀升。農委會主委林聰賢6月受訪時，甚至指火龍果是下一個價格崩盤的標的，所幸目前還維持穩定。台南市政府農業局長許漢卿說，上個月批發價每公斤22元，目前已經回升到42元，保持平穩。

台南市代理市長李孟諺昨日出席東山區火龍果產業文化節時表示，東山除了咖啡、龍眼、青皮椪柑外，又多了火龍果這項特產，現在白肉種火龍果已經可以外銷日本，未來將致力讓紅肉火龍果也能行銷海外，創造農民收益。

另一種夏季水果酪梨也進入盛產，台南市大內區栽種面積約152公頃，有「綠寶石故鄉」稱號，昨日舉辦產業文化活動，民眾在產期都能夠到當地的青果市場選購新鮮好滋味。

(中國時報)

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