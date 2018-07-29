熱氣球發燒 商家生意好3成

2018年07月29日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

鹿野高台大草原上吸睛的造型球輪番登場，魅力放送不斷電！台東縣政府表示，第8屆熱氣球嘉年華開幕至今已吸引43萬人次到台東，有商家說，今年生意比去年好3成，飯店、民宿假日幾乎都爆滿，但火車票一票難求，南迴公路部分路段又在施工，開車民眾只能忍受塞車之苦。

台東鹿野高台熱氣球嘉年華驚喜不斷，繼日前「喔熊」造型熱氣球登場以後，28日清晨又增加了「天外奇蹟」造型球，及2013年首次在台東亮相的「憤怒鳥」，與球迷重相逢，另外還有吸血鬼、潛水伕、青蛙、鴨子等，令現場遊客目不暇給，晚間則首次與世界8美之首的台東大學圖書館結合，辦理光雕音樂會。

台東縣政府表示，熱氣球嘉年華從6月30日開幕以來已經吸引43萬人次造訪台東，有商家開心地說，今年的生意比去年好3成，其中，飯店、民宿業者這一陣子的問房率超高，到了周六一定會大爆滿，越接近假日，越難訂到房間。

除了假日一房難求以外，火車也是一票難求，暑假期間網路很難訂到火車票，而由於南迴公路大武段正進行拓寬工程實施交通管制，該路段每逢假日必塞，有民眾1公里就開了40分鐘，旅人怨聲載道，台東縣政府交通及觀光發展處雖曾與公路單位溝通，但是短期內仍無解，只好繼續塞車。

(中國時報)