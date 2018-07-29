國民黨議員歸隊 高思博有信心勝選

高思博（藍背心者）認為年底台南市長一役，是過去25年來最有機會勝選的一次。（高思博陣營提供）

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中國時報
／台南報導

距離年底大選投票日不到4個月，台南市國、民兩黨提名人之外，無黨籍多達5人參選，藍綠陣營都陷分裂窘境，國民黨台南市長參選人高思博近來積極整合藍軍，15位國民黨市議員全員歸隊挺高，市長初選民調失利的黃秀霜也全力輔選。高思博說，這是過去25年來最有機會勝選的一次。

黃秀霜之友會28日舉行第2屆第1次會員代表大會，高思博前往致意，黃秀霜則以高思博競選辦公室主委身分，將嫡系輔選人馬介紹給高思博。

高思博陣營指出，去年9月，被歸為泛藍的前台南市警察局長、無黨籍台南市長參選人陳子敬成立競選辦公室時，台南15位國民黨籍議員中有13人支持陳，不過，隨著5月高思博通過黨內初選民調，獲得國民黨提名後，黨內開始整合泛藍力量，如今所有議員已全部歸隊。

高思博說，有別於民進黨台南黨內初選，幾位選將廝殺見骨，儘管形式上握手言和，但實際卻是貌合神離，他強調，國民黨在台南25年來都沒有嘗過勝利的滋味，年底是最有機會勝選的一次，「我不把巿長選舉當成自己選舉，而是當成一場國民黨所有巿議員、里長提名人的選舉，大家一起並肩奮鬥、重返執政。」

陳子敬日前面對昔挺己的藍軍議員回歸正藍軍，他坦然面對並尊重，日前國民黨議員曾溫情召喚他，他直言，時機已過，強調目前照既定步調繼續跑行程，雖然很多大老力勸整合，「但7個人的選戰，高一定選得上嗎？」強調自己朝選到底方向前行，但透露8月中旬是關鍵，「若評估選情對我不利，再另做考量。」為選戰埋下伏筆。

(中國時報)

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