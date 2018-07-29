反空汙法 上百大卡車包圍高市府

友善列印
中國時報
／高雄報導

立法院三讀通過修正空汙法，10年以上烏賊車可能被註銷牌照，上百輛大卡車司機不滿遭政府以空汙之名欺壓，讓他們生命財產一夕之間化為烏有，28日下午以繞街遊行方式包圍高雄市政府，並遞陳情書訴求，由環保局科長黃家俊出面受理。

因應大車司機集結陳抗，警方編排約200警力待命，採蒐證方式掌握是否有大車影響交通，所幸截至活動結束止，司機們都依照道路交通規定行駛，未影響到用路人權益或癱瘓交通，警方並未開出任何罰單。

全國老汽機車貨車自救會高雄區代表顏坤泉說，若修法不退回原點，政府應全面購買要汰換的車輛，讓他們無息跟政府貸款，每月有盈餘就提撥三分之一還給政府，沒盈餘就無償延後繳交，若車行經營不下去，政府就應回收車輛，不得要求他們繼續還錢。

另名代表鄭凱少說，希望政府維持原來驗車方式，不要強制淘汰老車，許多車主用房貸去買車輛，1輛車中古價約70萬到100萬元，如今開1年就不能再開，後續車貸怎麼辦，況且購買1輛新車須花300萬至500萬元，非一般勞工所能夠負擔。

高市環保局長蔡孟裕強調，部分車主擔心修正後的空汙法將影響其權益，但新法是「不打老車，只打髒車」，只要能符合排放標準，即可在道路上暢行無阻。

(中國時報)

熱氣球發燒 商家生意好3成 巡護九號返航 救援3艘漁船

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。