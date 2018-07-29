反空汙法 上百大卡車包圍高市府

2018年07月29日 04:10 中國時報 林雅惠 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

立法院三讀通過修正空汙法，10年以上烏賊車可能被註銷牌照，上百輛大卡車司機不滿遭政府以空汙之名欺壓，讓他們生命財產一夕之間化為烏有，28日下午以繞街遊行方式包圍高雄市政府，並遞陳情書訴求，由環保局科長黃家俊出面受理。

因應大車司機集結陳抗，警方編排約200警力待命，採蒐證方式掌握是否有大車影響交通，所幸截至活動結束止，司機們都依照道路交通規定行駛，未影響到用路人權益或癱瘓交通，警方並未開出任何罰單。

全國老汽機車貨車自救會高雄區代表顏坤泉說，若修法不退回原點，政府應全面購買要汰換的車輛，讓他們無息跟政府貸款，每月有盈餘就提撥三分之一還給政府，沒盈餘就無償延後繳交，若車行經營不下去，政府就應回收車輛，不得要求他們繼續還錢。

另名代表鄭凱少說，希望政府維持原來驗車方式，不要強制淘汰老車，許多車主用房貸去買車輛，1輛車中古價約70萬到100萬元，如今開1年就不能再開，後續車貸怎麼辦，況且購買1輛新車須花300萬至500萬元，非一般勞工所能夠負擔。

高市環保局長蔡孟裕強調，部分車主擔心修正後的空汙法將影響其權益，但新法是「不打老車，只打髒車」，只要能符合排放標準，即可在道路上暢行無阻。

(中國時報)