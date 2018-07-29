朱立倫感慨 男議員爸爸不及格

三重區的周永祥（右二）照顧二姊的遺孤，並視如己出，獲選模範父親。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

父親節將至，新北市府28日表揚56位模範父親，市長朱立倫致詞時幽默地說：「男議員都不敢來參加，因為統統不是模範父親。」他感嘆，從政的爸爸陪伴子女的時間很少，幾乎不及格，但每位父親為了家庭、子女犧牲奉獻，也希望子女勇敢表達對父親的愛。

新北市府28日舉行表揚活動，以「爸爸的英雄年代」為主題，，讓模範父親跟特戰部隊士兵及募兵娃娃合影，與家人一同回味當年英勇時光，朱立倫也與模範父親高唱〈英雄好漢在一班〉，場面熱鬧。

朱立倫說，上一代以及這一代的父親較嚴肅、有權威感，與子女之間有距離，子女難以說出「我愛爸爸」，其實全天下的父親都是為了家庭及子女付出一生青春，子女也要勇敢說愛，每位模範父親更是各區或各專業領域選出來，受到表揚非常值得驕傲。

受表揚的三重區模範父親周永祥說，當初二姊過世留下3名子女，不忍孩子可能流落在外，將孩子接了過來，也感謝妻子無怨無悔接納，常在假日陪著6個孩子接近大自然，如今6個孩子事業有成，更是他的驕傲。

今年56歲的五股區模範父親藍森幼時罹患小兒麻痺，他克服身體障礙，高分考進大同公司並一路升遷至中階主管，曾當選「優秀身心障礙勞工」，儘管他與妻子都是身心障礙者，但都非常重視子女教育，更積極為身心障礙者福利奔走，能夠獲獎他感到相當榮幸。

(中國時報)

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