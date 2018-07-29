機車行大火 小兄妹走了

2018年07月29日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園龜山一間老機車行，26日深夜，疑因配電箱電線走火慘遭祝融，消防人員救出6人，經搶救後，劉妻不幸死亡，不過回來過暑假的劉家長女4歲女兒以及7歲男童，28日清晨宣告搶救無效死亡，這場火警帶走3條生命，40歲劉男還在加護病房救治，這場火警共造成3死3傷悲劇。

檢方相驗、勘驗現場，確認莊姓婦人全身無燒灼痕跡，是吸入大量濃煙造成窒息，劉姓老翁向檢警表示，前晚10點多打烊時，聞到樓下有燒焦味道，他還把電源總開關關掉，沒想到隔了半小時左右突然起火，他當時覺得沒很嚴重，先帶孫子逃離，沒叫妻兒和外孫一起逃，獲悉妻子和2外孫都不治，難過不已。

發生在26日深夜的機車行火警，疑為總電源配電盤電線走火，引燃附近雜物，71歲劉姓老翁在和67歲的莊姓妻子育有2子2女，女兒都出嫁，周末假日會帶6個外孫返娘家同樂。

起火民宅為3層RC建築、4樓鐵皮加蓋，屋內6人正在睡覺，包括71歲劉姓屋主、劉妻莊姓婦人，他們的40歲大兒子劉姓男子，以及3個外孫，包括11歲黃姓男童、7歲詹姓男童與許姓女童，全都受困。

不料這場火來得又急又猛，劉姓老翁與11歲黃姓外孫，接到鄰居電話，順利從頂樓加蓋逃到隔壁，搭雲梯車脫困。

消防人員在半小時內滅火，但卻也在民宅2樓不同房間尋獲3人，經送醫急救恢復呼吸心跳，4歲女童及7歲男童，搶救後延至28日清晨不治。

(中國時報)