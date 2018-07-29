張麗善打球做公益 李進勇表揚模範爸

2018年07月29日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣長參選人張麗善假日做公益，28日在土庫鎮土庫國中舉辦「雲林縣日頭花裙襬搖搖公益籃球賽」募款捐給育幼院；尋求連任的雲林縣長李進勇則前往大埤鄉參加「模範父親及好人好事代表表揚」活動，倡議「雙親節」構想，2人馬不停蹄勤跑基層固票。

李進勇28日參加在大埤鄉酸菜文化館舉辦的「模範父親及好人好事代表表揚」活動，大埤鄉長謝明平、縣議員陳樹吉等人與會，共同祝福全天下的爸爸父親節快樂，同時倡議「雙親節」構想，一起為爸爸、媽媽過節祝賀。

李進勇表示，傳統的男主外、女主內觀念，已被新的家庭結構取代，兩性同享平等地位，爸爸們也要分擔家務照顧小孩，「父兼母職」、「母代父職」已是社會常態，倡議「雙親節」構想，可為爸爸、媽媽一起過節祝賀。

立委張麗善與雲林縣麥寮籃球發展協會28日共同舉辦「雲林縣日頭花裙襬搖搖公益籃球賽」，邀請中華籃球隊球星呂政儒、蘇奕晉、李愷諺與弱勢孩子打籃球歡度暑假，張麗善與虎尾鎮代表會主席丁學忠等人也下場打籃球做公益。

活動特別安排投籃獎金賽，由雲林家扶中心、信義育幼院、一心育幼院孩子與現場來賓、籃球明星參與，投籃得分就由萬寶貿易、偟格科技、志豪鍋爐、百川國際、廣集水電工程等企業提供獎金，最後募得3萬6000元，全數捐給家扶中心與2家育幼院。

(中國時報)