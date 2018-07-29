巡護九號返航 救援3艘漁船

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中國時報
／高雄報導

海巡署「巡護九號」5月25日從高雄港啟航，巡護區域橫跨中西太平洋公海及沖之鳥海域，任務長達65天、歷經約3000餘浬航程，返航之際一連接獲3次救援通報，隨即以最大航速趕抵，展現「漁船在哪裡，海巡就在哪裡」的海上救援任務。

巡護九號返航期間在7月19日獲報，鵝鑾鼻東南方965浬處作業的琉球籍遠洋漁船「明滿祥36號」，船長全身癱軟無法言語，疑似中風，以最大航速行駛抵達會合時，船長已失去生命跡象，經檢視其身體無明顯外傷。

巡護九號7月20日另接獲第2次通報，在「明」船南方48浬處海域，1艘高雄籍遠洋漁船「錦玉龍」的輪機長落海失蹤，且發電機故障造成機艙進水而失去動力，成為汪洋中海上幽靈船；22日與「錦」船會合，巡護九號輪機長黃建仁摸黑在「錦」船機艙內排除故障，協助恢復動力。

巡護九號7月25日接獲第3次通報，距鵝鑾鼻東南方703浬處，琉球籍「滿豐86號」漁船印尼籍船員腹部疼痛，經評估後需立即就醫，巡護九號再次以最大安全速度馳援「滿」船，隔天將病患接駁至船上，28日航返高雄港送醫治療。

巡護九號船完成「中西太平洋公海漁業巡護」任務，期間在邦交國馬紹爾群島共和國整補，並與當地執法機關進行交流，鞏固邦誼。

(中國時報)

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