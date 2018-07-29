卓蘭水果拚行銷 參選人比亮相

2018年07月29日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮素有「水果王國」美稱，縣政府與鎮農會的幸福苗栗列車28日開抵卓蘭，以台3線卓蘭水果慶豐年主題系列，大力行銷豐收的水梨和葡萄等農特產，晚會邀請張秀卿等知名藝人演出，並穿插摸彩活動，參選人也把握機會拉近與選民距離，熱鬧中瀰漫選舉氣氛。

卓蘭日夜溫差大且土壤肥沃，自然環境適合果樹生長，四季均有優質美味水果，水梨、葡萄、楊桃、柑橘4大類更具代表性，目前正值高接梨、葡萄、火龍果產季，是盛產豐收的好時節。

縣長徐耀昌率同卓蘭鎮長詹坤金、縣議員楊恭林、徐欽鴻、鎮代會主席詹愛純、農會總幹事徐文欽及縣府農業處長陳錦俊等人，將高接梨、巨峰葡萄、火龍果造型卡片貼滿水果籃，為活動揭開序幕。

徐耀昌表示，卓蘭鎮農特產豐富，四季均有優質美味水果，享有「水果王國」美稱，縣府積極行銷推廣，除國內各地之外，也致力打開國外通路，讓果農辛勞有更好的價格，增加收益。他與來賓逐一參觀各產銷班攤位，諮詢產量並試吃了解品質，為卓蘭水果比讚掛保證。

5合1選舉腳步漸近，會場除尋求連任的徐耀昌和詹坤金外，對手徐定禎的太太楊士儀，還有準備挑戰詹坤金的新榮里長詹錦章，也穿梭會場爭取選民支持，水果行銷活動也帶有些許政治味。

(中國時報)