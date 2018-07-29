澐水溪溫泉 泡腳賞景

2018年07月29日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣中埔鄉台3線旁中崙澐水溪溫泉，2年前由嘉縣府文化觀光局移撥交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處重新規畫，園區內除設計石泉流瀑景觀溫泉，打造露天冷溫泉泡湯區及5間個人湯屋外，且為考量騎士泡湯便利性，特設置8座泡腳池，28日舉辦完工啟用儀式，有助推展地方觀光產業。

嘉義縣副縣長吳芳銘透露，澐水溪溫泉原為中油公司探鑿油井意外發現，經縣府開發完成，2007年起委外營運，不料88風災後，該區被列入土石流潛勢溪流區，轉型成溫泉公園卻數度流標，於2016年決定移撥西拉雅管理處進行整體規畫。澐水溪溫泉與關子嶺溫泉同屬弱鹼性碳酸氫鈉氯化泉，有「台灣美人湯」稱號。

有鑑於台3線中埔段寬敞多彎，素有重機天堂之稱，為考量騎士泡湯便利性，園區不僅畫設50台重機專屬停車位，也特別設置8座泡腳池，並以輪胎作為入口意象，打造全台唯一以騎士為特色的溫泉休憩區；黃姓重機騎士認為，邊泡腳邊欣賞山中美景「感覺不錯」，身心均獲得放鬆。

西拉雅管理處處長張隆城指出，澐水溪溫泉占地面積約0.6公頃，自整地至完工約耗時2年，工程費用近4000萬元，現開發有5池露天冷溫泉泡湯區、5間個人湯屋、餐飲服務區與停車場等，目前委外經營，期串聯周邊知名景點，帶動地方觀光產業。

(中國時報)