歷史巨變 台灣沒有猶豫空間

2018年07月29日 04:10 中國時報 主筆室

歷史的巨變，可能由重大事件塑造，例如蘇聯解體結束冷戰對峙；更多時候卻是演化成形，日後回顧才醒悟，新時代早已悄然啟動。現在，我們正目睹一個新時代的開始，國際秩序與政治版圖的重組，將逐漸改變我們熟知的世界。

帶來巨變的，是中國大陸的強勢崛起。冷戰前世局是美蘇兩極對立的格局，蘇聯瓦解後美國獨霸，如今中國大陸全球影響力大幅提升，成為區域最大強權，打破美國單極的舊格局。要求全球航空公司更改台灣名稱是最新且最有指標性的例子，這樣的事前所未有，中國可以靠著龐大市場的商機，加上強悍意志與嚴厲懲罰，令全球業者配合其政策，連美國政府也無法保護自家企業免於壓力，這樣的意志貫徹與強大影響力，連美、蘇也做不到。

從2010年中國GDP超越日本成為全球第二大經濟體，2013年起積極在南海擴建島礁，中國一步步確立自己在亞太的勢力版圖，成為美國無法壓制的區域最大強權。隨著一帶一路的布局，中國也進一步對外投射力量，從南亞、中亞一路向西挺進，11億人口的龐大商機，更讓全球逐利者畢恭畢敬。好萊塢大片裡華人從反派變共同拯救世界的英雄，正是中國商機改變世界觀點的示範。

未來的國家競爭很大程度取決於科技的進展，高端科技競爭往往是贏家全拿，在科技研發上能取得領先地位，便可以將優勢極大化。中國大陸在這方面的發展有相當成果，除了本土人才，還吸引大量外來菁英及外國公司投入，雖然強制技術轉移及不當取得技術之爭議浮現，成為美國打貿易戰的理由之一，但無可否認的是，大陸投注在未來關鍵科技發展的資源與意志都極為驚人。如果能在人工智慧、綠能、醫療等尖端關鍵產業占得先機，未來全球產業與經濟面貌將很大程度由中國決定，這也是為什麼美國總統川普要鎖定「中國製造2025」計畫作為主打擊對象。

中國對世界帶來的改變不只如此，更重要也更深遠的，是建立了一個不同於西方體制的發展模式。其實威權發展型的「東亞模式」早有先例，例如新加坡和過去的台灣、南韓，但西方國家對自己的體制有強大的優越感，堅信民主自由的絕對價值，如福山的「歷史終結論」，認為民主是人類文明必然歸向的終點。西方自認體制最完美，對態貌不同的便認為是次劣品，即使新加坡的治理與清廉令很多國家望塵莫及，仍然常遭到譏諷。

但事實證明，民主自由中對人權的尊重，雖然的確是人之基本渴望，但在治安、收入、生活水準、經濟發展等多項考量中，西方式的民主不見得是絕對的信仰，而可以只是一種相對的價值。何況，即使是民主，在不同的土壤、歷史脈絡、文化與內外環境下，也會長出不同樣態的成品。中國大陸已經建立了一種威權型發展模式，在政治嚴控下大力推動經濟發展，強化效能集中力量帶動整體國家成長，打破過去以西方體制為唯一理想、以民主自由為絕對價值的信仰。

另一個值得觀察的變數是川普，狂打貿易戰的他讓美歐關係出現裂痕，沒有美國老大哥支持的歐洲，影響力為之削弱，加上英國脫歐、德國總理梅克爾自顧不暇，歐盟近來消沉茫然，在國際社會中不復往昔銳意鋒發。川普一味追求「美國優先」，令盟國失去信任，將嚴重傷害美國在國際社會的領導威信。

川普一意孤行，但他同時也積極試探與俄羅斯發展特殊關係，並與歐洲發展新貿易關係。雙普會成效尚難預測，但川普日前與與歐盟委員會已達成貿易戰停火協議，將讓中國面對更大的談判壓力。無論如何，世界秩序從兩極變單極，未來將走向美、中、俄、歐四柱式的平衡與相互結盟競爭之局。

歷史正在急遽改變，大陸必須審慎處理可能的反彈與震盪。坦白說，中國近兩代人一直處於成功道路上，逐漸膨脹的自滿與民族情緒，無論對社會安定或施政空間，都造成變數與壓力。即使勢頭強勁，也應該時時虛心自省，抓住歷史機遇，走穩改革開放道路。對台灣而言，迎接改變更沒有猶豫的空間。

(中國時報)