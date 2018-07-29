哪個太陽最閃

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中國時報
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前總統馬英九成立基金會，藍營星光熠熠齊聚一堂，營造出團結氛圍，堪稱是另類的全代會；然而，馬前總統成立基金會，也被媒體解讀是「另立黨中央」、「馬吳關係緊繃」，藍營的表面大團結之下，卻也隱藏不少裂痕。

媒體關注，馬英九大張旗鼓是為2020總統大選鋪路。雖然馬英九本人澄清，基金會主要任務是為國家找出正確方向。頗有四兩撥千金的意味，卻也未曾強力否認，也因而平添想像空間，特別是黨內有志大位者思緒五味雜陳。

綜觀國民黨內的形勢，以資歷人氣排比，馬英九無疑仍高居天王首座。隨著蔡英文執政績效不佳，民眾開始懷念馬前總統；馬所到之處，民眾將巷弄擠得水洩不通，近來雖因三中案遭起訴，卻絲毫未損及氣勢，媒體還形容「馬英九回來了」。

馬英九的高人氣看在黨內卻是兩樣情。年底選戰可說是總統大選前哨戰，黨內評估藍營有機會保住原先執政的6縣市，再多贏5至7個縣市，倘若年底真能開出紅盤，吳敦義確有翻身甚至問鼎大位的機會。

準備交棒給侯友宜的新北市長朱立倫，與桃園市陳學聖、台南市高思博均有淵源，同樣被視為2020總統大選黑馬之一；然而，朱立倫的挑戰也不少，至少如何守住新北執政權、順利交棒，這是基本要求。

從早期馬立強，到馬吳朱，國民黨始終不乏天王要角，如今三個太陽又隱然浮現。新竹縣長候選人爭議拍板定案後，黨內天王更應拋棄成見，好好輔選，共同承擔責任。畢竟，沒有贏得年底這場前哨戰，算計誰是黨內最亮的太陽、誰要選2020總統，終歸是枉然。

(中國時報)

歷史巨變 台灣沒有猶豫空間 縱容獨派也要付出代價

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