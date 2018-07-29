縱容獨派也要付出代價

2018年07月29日 04:10 中國時報 胡勇

正當輿論聚焦美國航企是否會在最後一刻跟大陸民航局妥協時，東亞奧會突然以台灣推動「東京奧運正名公投」為由，取消了台中2019年東亞青運的舉辦權。對此，蔡政府和綠營自然把矛頭直指北京。一些藍營人士也質疑大陸是否出手過早，下手太重。但在大陸看來，「奧運正名公投」實質上就是「台獨公投」，必須先下手為強。蔡政府與民進黨中央即使沒有公開背書，也必須為縱容獨派挑釁付出代價。

據陸委會的說明，「奧運正名公投案」是台灣民間自主發起，為人民表達意見的言論自由權利，且目前仍在連署階段，不應成為影響台灣主辦國際賽事的理由。立委黃國書也強調，負責人紀政雖然是台中市聘請的東亞青運榮譽總顧問，但畢竟只是一個虛職。因此北京推動東亞奧會剝奪台中舉辦權是打壓台灣民間社會。中華奧會副主席蔡賜爵更是向媒體喊冤，稱蔡政府對此項公投的立場是「不鼓勵、不慫恿」。

但「奧運正名公投」真的只是一項言論自由權利？蔡政府和民進黨真的只是保持中立？至少大陸不這樣看。國台辦發言人的官方表述是所謂「東京奧運正名公投」公然挑戰「奧運模式」，使台中2019年東亞青運面臨極大的政治風險和政治干擾。國台辦旗下「中國台灣網」刊發涉台專家的解讀，認為台灣的「公投」活動愈演愈烈，不排除未來在賽場上出現針對大陸運動員以及五星紅旗的過激行動，這讓相關國際體育組織非常擔心。還有涉台專家分析「奧運正名公投」提案的內容，指出提案確認「台灣」是「國名」，且從邏輯上認為該「國」的領土範圍僅在台灣。這已是不折不扣的要求變更「領土範圍」及「國號」的台獨訴求。因此，大陸理解的「奧運正名公投」就是變相的「台獨公投」。

至於蔡政府和民進黨對獨派的放縱，大陸早就看在眼裡，也實在忍無可忍了。就像國台辦發言人說的，大陸對所謂「正名公投」的挑釁，多次表達了堅決反對的立場，但民進黨當局不顧北京一再提醒，執意縱容放任獨派發起挑釁。此外，獨派前不久在高雄發起「奧運公投正名公投」集結大會時，民進黨高雄市議會正副議長康裕成、蔡昌達、陳水扁之子陳致中、民進黨黨團總召張勝富及20多位綠營市議員幾乎全部到齊。台中舉辦權被取消後，更是有民進黨立委與公投發起人紀政同台演出。用國台辦主任劉結一的話說，「民進黨當局哪些人講過哪些話，做過哪些事情，兩岸同胞都看得清清楚楚。」

當然，大陸打壓台中東亞青運舉辦權是非常規的動作，相比外交或軍事上的反獨措施，此舉對台灣民眾感情的傷害更大，北京也會付出相應代價。但是面對日益猖獗的獨派勢力，大陸在口頭警告無效後只能權衡利弊，出此下策。蔡政府必須注意到大陸非同尋常的強硬與決絕，至少對於接下來的「禁止五星紅旗公投」案要及時踩煞車，不能再曖昧不清或者放任自流了。

(中國時報)